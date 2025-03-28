Российские пенсионеры в Латвии не получают денег с января. Кто виноват и что делать в такой ситуации?
Пенсионный и социальный фонд Российской Федерации до сих пор не перечислил пенсии российским пенсионерам, проживающим в Латвии. В результате уже третий месяц подряд эти люди остаются без средств к существованию.
«С их стороны — полная тишина», — рассказала порталу Jauns.lv представитель Государственного агентства социального страхования (VSAA) Ивета Дайне.
По словам Дайне, от России не поступили ни выписки по людям, которым положены выплаты, ни сами средства. Она добавила, что агентство в последнее время получило множество звонков от недовольных пожилых людей, жалующихся на невозможность оплатить счета и требующих выплат.
На фоне невыплаченных пенсий в социальных сетях начали распространяться дезинформационные кампании, в которых Латвию обвиняют в задержках выплат, хотя на самом деле ответственность за это несет Россия. Например, кандидат от партии Daugavpils - mana pils Ольга Петкевич в TikTok утверждает, что «выплаты задерживаются из-за санкций, наложенных на банки», или что «для Латвии важнее идеология, чем то, выживут ли пожилые люди и будет ли им что есть».
Государственная касса заявляет, что переводы пенсий и пособий из российских банков не блокируются. Представительница VSAA Ивета Дайне подчеркивает, что агентство не выплачивает эти пенсии самостоятельно, а лишь выступает посредником. Выплаты осуществляет Российская Федерация.
VSAA выплачивает пенсии РФ лицам, проживающим в Латвии, на основании договора о сотрудничестве в области социальной защиты, заключенного между Латвией и Россией 19 января 2011 года. Согласно договору, Россия обязуется перечислять назначенные ею пенсии и пособия во втором месяце каждого квартала, переводя соответствующие средства в Государственную кассу Латвии.
На вопрос о том, скольких человек затронула задержка, Дайне отвечает, что VSAA не может точно ответить. Однако она упоминает, что похожая ситуация была в сентябре 2023 года. Тогда Россия хотя бы прислала списки получателей, и было понятно, кому и сколько положено. Сейчас таких списков тоже нет.
«Если предположить, что ситуация такая же, как в четвертом квартале 2024 года, речь может идти примерно о 9,7 тысячах человек. Но точно сказать мы не можем», — добавляет она.
Министерство благосостояния указывает, что пожилые люди, оставшиеся без средств из-за задержек со стороны РФ, должны обратиться за помощью в социальную службу своей самоуправления. «В таких случаях помощь может оказать каждое самоуправление в рамках своих ресурсов и возможностей», — отметила директор Департамента социального страхования министерства Сандра Стабиня.