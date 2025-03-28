На фоне невыплаченных пенсий в социальных сетях начали распространяться дезинформационные кампании, в которых Латвию обвиняют в задержках выплат, хотя на самом деле ответственность за это несет Россия. Например, кандидат от партии Daugavpils - mana pils Ольга Петкевич в TikTok утверждает, что «выплаты задерживаются из-за санкций, наложенных на банки», или что «для Латвии важнее идеология, чем то, выживут ли пожилые люди и будет ли им что есть».