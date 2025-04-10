Россия перевела лишь 21 000 евро вместо нужных 3,5 млн: 9700 пенсионеров остаются без денег
Практических препятствий, которые мешали бы российской стороне перевести в Латвию средства, предназначенные для выплаты пенсий и пособий, не существует, сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел (МИД).
По данным МИД, российская сторона знает о том, что это перечисление не затронуто санкциями.
Министерство сообщает, что 9 апреля из России поступило 21 369,36 евро, что, с одной стороны, ясно свидетельствует об отсутствии практических препятствий для перевода средств, но, с другой стороны, вызывает вопросы о выполнении обязательств российской стороны, которые, исходя из данных Государственного агентства социального страхования (ГАСС) за четвертый квартал 2024 года, предусматривают перевод около 3,5 млн евро.
Министерство напоминает, что, по имеющейся у латвийской стороны информации, в Латвии в настоящее время около 9700 пенсионеров ожидают выплаты российских пенсий. МИД обращает внимание на то, что Россия не предоставила обновленных списков получателей пенсий, а также не объяснила размер и распределение перечисленной суммы.
Латвия ожидает от России объяснений и перечисления всей суммы обязательств, чтобы иметь возможность выплатить российские пенсии и пособия за первый квартал этого года проживающим в Латвии получателям пенсий, которым были назначены пенсии в соответствии с латвийско-российским соглашением о сотрудничестве в области социального обеспечения.
Министерство отмечает, что Латвия выполнила все свои обязательства по договору.
Как сообщалось, выплата российских пенсий за январь, февраль и март этого года была невозможна из-за неполучения средств от российского Фонда пенсионного и социального страхования.