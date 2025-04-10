Россия перевела лишь 21 000 евро вместо нужных 3,5 млн: 9700 пенсионеров остаются без денег

Министерство сообщает, что 9 апреля из России поступило 21 369,36 евро, что, с одной стороны, ясно свидетельствует об отсутствии практических препятствий для перевода средств, но, с другой стороны, вызывает вопросы о выполнении обязательств российской стороны, которые, исходя из данных Государственного агентства социального страхования (ГАСС) за четвертый квартал 2024 года, предусматривают перевод около 3,5 млн евро.