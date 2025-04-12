Есть подозрения, что невыплата пенсий Россией может быть частью гибридной войны

Вторая версия — выплаты задерживаются намеренно, чтобы вызвать раздражение среди живущих в Латвии российских пенсионеров и посеять слухи о том, что деньги якобы украла Латвия. Это может быть частью гибридной войны. И такие сообщения уже появляются, например, в TikTok, где под видео на эту тему появляются, вероятно, от фейковых аккаунтов, обвинения в адрес латвийского государства. «Вполне возможно, что это делается сознательно, чтобы подорвать доверие к Латвии. Пенсионеры, живущие здесь, скорее всего, следят за российскими СМИ и верят им, а не латвийской стороне», — подчеркивает Анджанс.