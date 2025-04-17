Анастасия Севастова.
В мире
Вчера 22:47
После долгого перерыва на корт вернулась Анастасия Севастова. Какой результат?
В четверг латвийская теннисистка Анастасия Севастова одержала победу в первом круге турнира Международной теннисной федерации (ITF) серии W-75 в Копере, сыграв свой первый матч после более чем годового перерыва.
Севастова, которая в данный момент не входит в рейтинг WTA получила специальное приглашение (wild card) от организаторов турнира, b уверенно обыграла венгерскую спортсменку Амарису Тот (WTA №296) со счетом 6:2, 6:2. Выход во второй круг принес Севастовой девять рейтинговых очков WTA.
Прошлой весной, в марте, Севастова порвала крестообразные связки левого колена, что вынудило её пропустить более года. До этого у нее уже была почти двухлетняя пауза в профессиональном теннисе.
Бывшая первая ракетка Латвии, Севастова за свою карьеру выиграла четыре титула WTA, а в 2018 году достигла 11-й позиции в мировом рейтинге.