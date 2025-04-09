Колоритный экс-миллионер Алдис Озолс в годы своего расцвета.
Латвийский бизнесмен Алдис Озолс стал известен широкой публике в 2005 году, когда, будучи владельцем фирмы Zemes tirgus, быстро разбогател на ...
Звезда "тучных лет" Алдис Озолс снова миллионер - теперь в TikTok
Латвийский бизнесмен Алдис Озолс стал известен широкой публике в 2005 году, когда, будучи владельцем фирмы Zemes tirgus, быстро разбогател на нескольких успешных сделках с недвижимостью. И вот теперь у него снова есть повод для гордости.
Как напоминает журнал Kas Jauns, Озолс когда-то очень любил хвастаться своим статусом миллионера — он сам охотно обращался в прессу, жаждал публичности. Таким его узнало общество: владелец желтого внедорожника Hummer, живущий в просторной квартире в Старой Риге и шикарном особняке под Ригой, купивший лимузин Rolls-Royce Phantom, который затем сменил на Porsche Cayenne. В доме миллионера на стене висел портрет самого себя в рыцарских доспехах…
Примерно год назад Алдис Озолс расстался со своей роскошной квартирой в Старой Риге, оставив новому владельцу и картину с изображением своих знаменитых желтых «хаммеров».
Озолс также успел поучаствовать в популярном вокальном телешоу Divas zvaigznes («Две звезды»). Но после краха рынка недвижимости в 2008 году стали ходить слухи, что он разорился. Потерпев убытки в сделках с недвижимостью, он из миллионера превратился в одного из крупнейших налоговых должников страны. От материальных ценностей он перешел к духовным: оставил бизнес, стал гидом и водил группы туристов в Тибет, интересовался восточной философией, посещал занятия йогой. Ему пришлось продать и дом, и квартиры, и роскошные автомобили, а по улицам столицы он стал передвигаться пешком.
Тогда предприниматель решил отправиться в Африку — в надежде заработать миллионы, добывая золото и алмазы в Гане. Правда, к огромному богатству он так и не пришел. В 2016 году суд официально признал Озолса банкротом. Зато он всерьез занялся тяжелой атлетикой, начал активно тренироваться, нарастил мускулы и даже участвовал в соревнованиях.
@a1dieselafrica A Message to My 20-Year-Old Self… 🎙️💡 What I Wish I Knew! #LifeLessons #Motivation #20sAdvice #Wisdom #GrowthMindset #Inspiration #A1Journey ♬ original sound - Aldis Ozols
Сегодня можно сказать, что статус миллионера Алдис Озолс все же не потерял — у его профиля в TikTok более миллиона подписчиков, а в Instagram за ним следят более 120 тысяч человек. На его сайте указано, что в Гане он владеет собственной компанией, которая занимается ремонтом и техническим обслуживанием дизельных двигателей грузовиков, легковых автомобилей и спецтехники. Своими автомобильными советами и житейской мудростью он делится в TikTok, причем делает это на английском языке.
@a1dieselafrica What is the most importance part in the car? #car #carparts #parts #team #teamwork ♬ original sound - Aldis Ozols