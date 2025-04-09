Звезда "тучных лет" Алдис Озолс снова миллионер - теперь в TikTok

Сегодня можно сказать, что статус миллионера Алдис Озолс все же не потерял — у его профиля в TikTok более миллиона подписчиков, а в Instagram за ним следят более 120 тысяч человек. На его сайте указано, что в Гане он владеет собственной компанией, которая занимается ремонтом и техническим обслуживанием дизельных двигателей грузовиков, легковых автомобилей и спецтехники. Своими автомобильными советами и житейской мудростью он делится в TikTok, причем делает это на английском языке.