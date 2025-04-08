Возвращение спортивных костюмов и эстетика пижам. Вы не поверите, что в моде этой весной!

В этом сезоне особенно популярны комплекты из шелка и атласа, визуально напоминающие пижамы, но тщательно стилизованные, чтобы стать выразительной и элегантной уличной одеждой. Длинные атласные халаты, свободные шелковые брюки или топы с открытыми плечами прекрасно впишутся не только в домашнюю обстановку, но и в образы для вечеринок или повседневный стиль. Кружевные топы и декоративные бюстгальтеры, которые раньше были скрыты под одеждой, этой весной становятся стильными акцентами. Их можно свободно комбинировать с куртками, пальто или легкими свитерами, создавая смелый, но изысканный образ.