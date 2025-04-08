Возвращение спортивных костюмов и эстетика пижам. Вы не поверите, что в моде этой весной!
Спортивный стиль все настойчивее входит в повседневный гардероб, а чувственные шелковые и атласные костюмные комплекты украшают витрины модных магазинов. Да, все это модно, но классику и элегантность никто не отменял. На что обратить внимание в новом модном сезоне и что стоит приобрести при формировании устойчивого гардероба, рассказывает стилист торгового центра моды и стиля жизни Spice Анатолий Ксенофонтов.
Возвращение спортивных костюмов
Спортивные костюмы, вдохновленные 1980-ми и 1990-ми годами, вернулись в моду прошлой зимой и представлены на показах сезона 2025 года. Что же выбрать для себя? Спортивные штаны ярких или нейтральных цветов, изготовленные из классической спортивной ткани, например, нейлона, или из более «удобных» материалов — хлопка или даже шерсти. Также актуальны объемные толстовки, спортивные майки в стиле ретро, ветровки в стиле девяностых и, конечно же, удобная обувь. Особое внимание уделяется пропорциям: в этом сезоне преобладают свободные, слегка преувеличенные силуэты, поэтому обтягивающие футболки можно смело оставить для спортзала — в повседневной жизни царит комфорт.
Эстетика пижам и нижнего белья
В этом сезоне особенно популярны комплекты из шелка и атласа, визуально напоминающие пижамы, но тщательно стилизованные, чтобы стать выразительной и элегантной уличной одеждой. Длинные атласные халаты, свободные шелковые брюки или топы с открытыми плечами прекрасно впишутся не только в домашнюю обстановку, но и в образы для вечеринок или повседневный стиль. Кружевные топы и декоративные бюстгальтеры, которые раньше были скрыты под одеждой, этой весной становятся стильными акцентами. Их можно свободно комбинировать с куртками, пальто или легкими свитерами, создавая смелый, но изысканный образ.
Джинсы с широкими штанинами
Широкие джинсы снова в моде и доказывают, что этот фасон может выглядеть так же элегантно и привлекательно, как и узкие модели. Более того, их самым большим преимуществом является универсальность — их можно легко сочетать с различными элементами гардероба. Они отлично смотрятся как с классическими кедами и летними сандалиями, так и с ботинками на платформе, мокасинами или туфлями на высоком каблуке. Самое главное — подобрать обувь, которая визуально удлинит ваши ноги и гармонично дополнит силуэт.
От кед до мокасин
Когда-то все, что выходило за рамки установленных норм, считалось плохим вкусом. К счастью, времена изменились, и сегодня можно позволить себе практически все – кроссовки, туфли на толстой подошве или в стиле ретро… Стильной альтернативой кроссовкам являются мокасины. Они почти так же удобны, но выглядят значительно элегантнее, поэтому прекрасно вписываются как в повседневные, так и в более официальные наряды. Самое главное, чтобы обувь соответствовала вашему стилю и подчеркивала вашу уверенность.
Универсальная база гардероба
Классический костюм давно вышел за рамки офиса. Он стал стильным выбором как для повседневной жизни, так и для праздников. Трудно найти что-то более универсальное — пиджак, брюки и часто жилет предлагают широкий спектр вариаций — их можно носить вместе или по отдельности, создавая новые, свежие комбинации. Самое приятное – все это можно носить уже сегодня, адаптируя к своему стилю и повседневному ритму.
Вечно стильный тренч
За всю свою почти 200-летнюю историю тренч никогда не терял своей актуальности — и нет никаких признаков того, что ситуация изменится. Со временем интерпретации классического силуэта становились все более смелыми, о чем свидетельствуют креативные версии Алессандро Мишеля и Пьерпаоло Пиччоли. Даже Burberry, некогда давший начало триумфальному шествию этого элегантного пальто в мире кино и моды, не боится экспериментировать с кроем и деталями. Ясно одно: тренч — это долгосрочная инвестиция в гардероб, которая точно окупится.
ТОП-3: вещи, которые всегда будут в моде
1. Белая классическая рубашка идеально подойдет как для официального образа, например, для деловой встречи, так и для легкого повседневного стиля. Просто, удобно и всегда актуально.
2. Качественная кожаная сумка — она прослужит долгие годы и со временем обретет характер, став еще привлекательнее.
3. Классические часы — это больше, чем просто аксессуар: они раскрывают вкус владельца, отношение к деталям и образ жизни.
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