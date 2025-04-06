Чему каждый знак зодиака должен научиться, чтобы стать счастливым

♎ Весы — выбирать

Весы умеют видеть все стороны, но часто избегают решений, чтобы не ранить других. Их урок — понять, что баланс не всегда в компромиссе, а в честности с собой. Иногда нужно разочаровать, чтобы остаться верным себе.