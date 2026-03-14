Эти блины с шоколадной начинкой исчезают со стола быстрее, чем успевают остыть
Когда хочется чего-то уютного, домашнего и при этом по-настоящему вкусного, блины с шоколадом становятся почти беспроигрышным вариантом. Их можно подать на завтрак, к чаю или как быстрый десерт для семьи и гостей. Особенно приятно, что для такого блюда не нужны сложные ингредиенты — все готовится из простых продуктов, которые часто уже есть дома.
Что понадобится
Для блинов:
- 2 яйца
- 500 мл молока
- 180–200 г муки
- 2 ст. л. сахара
- 1 щепотка соли
- 2 ст. л. растительного масла
- 1 ч. л. ванильного сахара — по желанию
Для начинки:
- 100–150 г темного или молочного шоколада
- 2–3 ст. л. сливок или молока
- 20 г сливочного масла
Дополнительно для подачи:
- сахарная пудра
- ягоды
- банан
- орехи
- взбитые сливки — по желанию
Как готовить
Сначала в глубокой миске нужно взбить яйца с сахаром, солью и, если хочется, ванильным сахаром. Затем влить часть молока, добавить просеянную муку и хорошо перемешать, чтобы не осталось комочков. После этого влить оставшееся молоко и растительное масло. Тесто должно получиться гладким и достаточно жидким.
Сковороду следует хорошо разогреть и слегка смазать маслом перед первым блином. Затем выпекать тонкие блины с двух сторон до золотистого цвета.
Пока блины немного остывают, можно приготовить шоколадную начинку. Для этого шоколад нужно поломать на кусочки, добавить сливки и сливочное масло, а затем растопить на водяной бане или короткими импульсами в микроволновке. Масса должна стать гладкой и блестящей.
Готовые блины можно смазать шоколадом и свернуть трубочкой или конвертом. Еще один вариант — добавить внутрь ломтики банана или немного рубленых орехов. Перед подачей блины можно посыпать сахарной пудрой, украсить ягодами или полить остатками шоколадного соуса.
Что важно учесть
Чтобы блины получились особенно нежными, тесту можно дать постоять 10–15 минут перед выпеканием. Если хочется более насыщенного вкуса, часть обычного шоколада можно заменить на шоколадную пасту. А тем, кто любит менее сладкие десерты, лучше выбрать темный шоколад с высоким содержанием какао.