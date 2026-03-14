Большинство владельцев квартир в Латвии не знают самого важного о своем доме
Большинство владельцев квартир в Латвии не знают, застраховано ли общее имущество их дома, а в случае пожара, бури или другого серьезного происшествия рассчитывают прежде всего на помощь государства или самоуправления, а не на собственные накопления или страховую защиту. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного страховой компанией Compensa совместно с центром исследования общественного мнения SKDS.
Согласно данным опроса, большинство владельцев квартир в Латвии считают, что ущерб общему имуществу дома, причиненный бурей, пожаром, стихией или другими происшествиями, должны покрывать государство или самоуправление. Лишь примерно четверть опрошенных полагают, что финансовую ответственность должны брать на себя сами собственники квартир.
Опрос показал, что 51% владельцев квартир вообще не знают, застраховано ли общее имущество их дома — крыша, фасад, лестничные клетки и другое. Еще 36% признали, что оно не застраховано, а 13% подтвердили наличие страховки.
По мнению жителей, ответственность за серьезные повреждения общего имущества чаще всего должна нести публичная власть: 43% респондентов считают, что убытки должно покрывать самоуправление, 41% — государство. На третьем месте оказался управляющий домом — так считают 35% опрошенных. Еще 28% указали, что финансовую ответственность должны брать на себя сами владельцы квартир, а 13% затруднились ответить.
В то же время жители в целом не верят, что в случае серьезных повреждений дом смог бы покрыть расходы на ремонт из накопительного фонда или за счет коллективно собранных средств: 62% считают, что это скорее всего или точно было бы невозможно, и только 25% уверены в обратном.
Опрос также показал, что жители слабо участвуют в принятии решений о страховании здания. За последние два года лишь 19% владельцев квартир участвовали в собрании жильцов, где решался вопрос о страховании общего имущества дома. Абсолютное большинство — 77% — в таких собраниях не участвовали, еще 4% не смогли ответить.
Кроме того, 62% респондентов указали, что вопрос страхования никогда не включался в повестку собрания жильцов, 40% отметили, что жителям трудно договориться между собой, а 8% высказали мнение, что страховка вообще не нужна.
Опрос был проведен в феврале 2026 года, в нем приняли участие 1005 жителей Латвии в возрасте от 18 до 75 лет.