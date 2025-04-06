Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 6 апреля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Вас беспокоят не столько сами ваши проблемы, сколько отсутствие участия к вам, как их носителю, со стороны окружающих. Это не совсем честно, ведь и у них есть свои заботы. Это вовсе не означает, что к вам плохо относятся.
Телец
Не испытывайте судьбу - в конце концов ей это надоест. Отсутствие новостей не напрасно почитается хорошей новостью. Подумайте, в самом ли деле вам нужны перемены.
Близнецы
Мечты следуют за вами неотступно, весь день не давая покоя. Ничто не будет вас так раздражать как банальность. Ну что ж, это то самое настроение, когда можно сделать что-либо полезное.
Рак
Расслабьтесь и получайте удовольствие. Сегодня гора придет к вам лично, тащиться к ней самому не придется.
Лев
Сегодня вы, возможно, почувствуете себя рабом ваших планов, которые составляются с учетом одной лишь необходимости, а отнюдь не желаний. Напрасно мучаетесь, вам никто не мешает внести в свое расписание соответствующие изменения.
Дева
Сегодня идти на какой-либо риск, даже самый минимальный, для вас практически равносильно самоубийству. Переходите дорогу в положенном месте, пожалуйста.
Весы
Сегодня вашей задачей будет вдохновление всех и вся на разнообразные подвиги. Только не принимайте в них участия лично. Ваше дело - отдавать распоряжения.
Скорпион
Сегодня вам следует доверять первому впечатлению и принимать как схему действий то решение, которое первым пришло в вашу голову. И то и другое будет наиболее близким к идеалу вариантом.
Стрелец
Измените на сегодняшний день давно сложившуюся схему действий. Если вы завтракаете на кухне - уйдите с тарелкой в комнату, и так далее. Действуя в таком духе, вы сможете заметить нечто весьма интересное, ранее не попадавшееся вам на глаза.
Козерог
Будьте готовы к внезапным поворотам фортуны. Сегодня вам представится возможность поймать ее за хвост. Возможно, какие-то старые дела придется отложить, чтобы все силы бросить на воплощение в жизнь свежей идеи.
Водолей
Несмотря на кажущуюся нереальность происходящего, самое время устроить небольшой праздник для друзей и родственников. Правда есть серьезная опасность быть непонятым...
Рыбы
Сегодня у вас появятся большие проблемы при общении с окружающими. Постарайтесь не опуститься до оскорблений и рукоприкладства. Злиться вредно.