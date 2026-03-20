ВИДЕО: в Ботаническом саду ЛУ расцвело одно из самых впечатляющих растений коллекции
В обновленном Пальмовом доме Ботанического сада Латвийского университета расцвела впечатляющая стрелиция Николая (Strelitzia nicolai), которую также называют белой райской птицей. Сейчас посетители могут увидеть сразу несколько ярких событий: в Доме азалий наблюдается пик цветения коллекции, а уже с апреля для гостей откроется и Дом тропических бабочек.
Стрелиция Николая — это вечнозеленое травянистое растение с крупными декоративными листьями. Экземпляр, растущий в Ботаническом саду Латвийского университета, был выращен из семени в середине прошлого века и считается одним из самых впечатляющих растений коллекции Пальмового дома.
Цветы стрелиции раскрываются один раз в год и могут достигать 30 сантиметров в длину. Цветок состоит из трех чашелистиков и трех лепестков. Его необычная форма напоминает птицу, благодаря чему растение и получило народное название — райская птица. В природе этот вид встречается в сухих редколесьях юго-восточного побережья Африки.
Помимо стрелиции Николая, у ее основания с декабря цветет и стрелиция королевская (Strelitzia reginae), которая отличается более мелкими ярко-оранжевыми цветами.
Ботанический сад Латвийского университета — старейший ботанический сад в Латвии и важный центр сохранения биологического разнообразия, исследований и образования. Здесь можно увидеть около 6000 различных растений из Латвии и со всего мира — как в открытых экспозициях, так и в оранжереях.
В декабре 2025 года после пятилетнего перерыва для посетителей вновь открылся обновленный Пальмовый дом. Во время реконструкции была существенно улучшена инфраструктура здания и создана более современная и доступная среда для знакомства с коллекцией субтропических растений.
Ботанический сад Латвийского университета открыт для посетителей ежедневно с 10.00 до 18.00.