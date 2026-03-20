В Латвии готовятся крупные изменения в аптечной сети - часть точек продадут
SIA Latvijas aptieka заключила соглашение с управляющей сетью Mēness aptieka — AS Sentor Farm aptiekas — о продаже 19 аптек и одного филиала при условии получения соответствующего разрешения Совета по конкуренции, сообщили в Latvijas aptieka.
Параллельно компания уже получила разрешение на покупку 18 аптек у SIA Farma Balt aptieka и теперь переходит к следующему этапу — оптимизации сети. Речь идет о продаже тех аптек, которые больше не вписываются в новую модель управления.
Глава компании Алвис Эрглис пояснил, что цель — создать устойчивую и эффективную аптечную сеть. По его словам, часть точек требует слишком больших ресурсов и снижает общую эффективность бизнеса.
Планируется, что часть аптек перейдет к Sentor Farm aptiekas, при этом переговоры ведутся и с другими потенциальными покупателями.
В Sentor Farm aptiekas отмечают, что сделка позволит сохранить доступность лекарств и уровень фармацевтического обслуживания. Об этом заявила глава компании Вилма Ферклафа.
Сейчас Latvijas aptieka управляет 65 аптеками и тремя филиалами по всей Латвии. В 2024 году оборот компании превысил 33 млн евро, а прибыль составила 1,83 млн евро.