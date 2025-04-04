Темная сторона знаков зодиака: какие тайные слабости скрывает ваш гороскоп?

Слабость: импульсивность и нетерпеливость.

Овны быстро загораются и так же быстро выгорают. Они могут принимать решения, не подумав, и раздражаться, если что-то не идёт по их сценарию. Иногда Овен рубит с плеча — и жалеет об этом.