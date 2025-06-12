Ведущий во время дебатов попросил говорить с ним по-латышски и навлек на себя гнев депутатов Нацобъединения - как такое может быть?

В то же время он признал, что не знает, следовало ли позволить кандидатам вести дебаты на латгальском: « С одной стороны, признаю, у меня были личные сомнения, пойму ли я всё, а ведь мне нужно вести, слышать и понимать эту дискуссию. С другой стороны, я понимаю, что основная аудитория этой дискуссии — избиратели в Резекне, и для них может быть важно, чтобы кандидаты в депутаты их самоуправления говорили на латгальском. А с третьей стороны, аудитория этой передачи — вся Латвия, с идеей, чтобы все знали, что и как происходит в Резекне. Поэтому я не знаю».