Ведущий во время дебатов попросил говорить с ним по-латышски и навлек на себя гнев депутатов Нацобъединения - как такое может быть?
Депутаты оппозиции Сейма недовольны призывом ведущего предвыборных дебатов Латвийского общественного медиапортала (LSM) говорить по-латышски, а не на латгальском, который прозвучал во время дебатов кандидатов в депутаты от Резекне.
Депутаты Эдмундс Тейрумниекс (Национальное объединение), Илзе Индриксоне (Национальное объединение), Юрис Вилюмс (Объединенный список), Янис Домбрава (Национальное объединение), Угис Митревицс (Национальное объединение), Эдвин Шноре (Национальное объединение), Юргис Клотиньш (Национальное объединение), Линда Матисоне (Объединенный список), Райвис Дзинтарс (Национальное объединение) и Чеславс Батня (Объединенный список) направили министру культуры Агнесе Лаце («Прогрессивные») запрос «О применении латгальского языка в общественных СМИ».
Депутаты возмущены тем, что в предвыборных дебатах «Выбирай будущее!» на Латвийском телевидении, в которых участвовали кандидаты от Резекне, ведущий Гунтис Боярс сказал: «Ну, в данном случае просьба — говорите со мной по-латышски». Это произошло после того, как кандидат в депутаты Андрис Морозовс (Sarauj, Latgale!), отвечая на вопрос о том, как популяризировать латгальский язык, начал говорить по-латгальски.
По мнению депутатов, подобными действиями не обеспечивается исполнение закона о латвийских исторических землях, в котором закреплена обязанность государства способствовать использованию латгальского языка в информационном пространстве. Также нарушаются положения закона о публичных электронных СМИ и их управлении, в которых указано, что СМИ обязаны способствовать пониманию латгальского языка и его использования. Кроме того, парламентарии напоминают, что LSM обязан создавать программы в том числе на латгальском языке.
После дебатов Гунтис Боярс извинился за случившееся на своей странице в Facebook: «Искренне извиняюсь. Я совершенно не хотел никого обидеть или задеть вашу латгальскую идентичность и признаю свою ошибку, допущенную в предвыборных дебатах о Резекне. Моя просьба должна была звучать точнее — я хотел призвать всех участников говорить на латышском литературном языке», — написал ведущий.
В то же время он признал, что не знает, следовало ли позволить кандидатам вести дебаты на латгальском: «С одной стороны, признаю, у меня были личные сомнения, пойму ли я всё, а ведь мне нужно вести, слышать и понимать эту дискуссию. С другой стороны, я понимаю, что основная аудитория этой дискуссии — избиратели в Резекне, и для них может быть важно, чтобы кандидаты в депутаты их самоуправления говорили на латгальском. А с третьей стороны, аудитория этой передачи — вся Латвия, с идеей, чтобы все знали, что и как происходит в Резекне. Поэтому я не знаю».