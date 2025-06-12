Виноват Трамп? Латвийский метеоролог объяснил, почему прогнозы погоды стали "неправильными"
В последнее время некоторые жители Латвии стали жаловаться, что прогнозы погоды стали менее точными и вызывают сомнение. Кто-то даже связал это с политикой президента США Дональда Трампа, утверждая, что якобы сокращение финансирования американских научных учреждений повлияло на качество данных. Метеоролог Янис Траллис объясняет ситуацию.
В своем сообщении в соцсетях специалист написал: «Некоторые люди жалуются, что в последнее время прогнозы стали недостоверными, кривыми, а некоторые связывают это с Трампом — с сокращением финансирования различных американских учреждений. На самом деле американская модель GFS работает так же, как и раньше, и с другими численными моделями тоже нет проблем».
По словам Траллиса, истинная причина трудностей с прогнозированием кроется в текущей синоптической ситуации, а не в сбоях моделей. «Настоящая "проблема" — это существующая синоптическая ситуация: Латвия часто находится на периферии циклона, один за другим проходят атмосферные фронты, углубления низкого давления и мелкие циклоны, — пояснил метеоролог. — Такие облака, приносящие дожди и грозы, всегда было сложно прогнозировать».
Янис Траллис отметил, что такие погодные условия характерны для лета в регионе и действительно делают предсказания более вариативными — не потому, что технологии работают хуже, а потому, что атмосфера ведет себя особенно сложно и изменчиво.
Īstā “problēma” ir esošā sinoptiskā situācija - Latvija bieži vien ir ciklona perifērijā, nāk viena un tad nākamā atmosfēras fronte, zema spiediena ieplakas un nelieli cikloni (9. jūnijā būs lielāks ciklons, stiprāks vējš). Šādu lietus un negaisa mākoņu virzību vienmēr bijis grūti prognozēt.— meteoziņas (@meteozinas.bsky.social) 7 июня 2025 г. в 09:04