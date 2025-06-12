Виноват Трамп? Латвийский метеоролог объяснил, почему прогнозы погоды стали "неправильными"

В своем сообщении в соцсетях специалист написал: «Некоторые люди жалуются, что в последнее время прогнозы стали недостоверными, кривыми, а некоторые связывают это с Трампом — с сокращением финансирования различных американских учреждений. На самом деле американская модель GFS работает так же, как и раньше, и с другими численными моделями тоже нет проблем».