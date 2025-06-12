Трагедия под Бауской: ночью пешеход погиб под колесами грузовика, а перед этим его задерживала полиция
На шоссе в Бауском крае пешеход погиб в результате мощного удара, нанесенного грузовым автомобилем. По предварительной информации, мужчина мог сознательно выбрать момент и место для пересечения дороги — участок трассы не освещен, и пешеход без светоотражающих элементов в темноте незаметен для водителей.
Перед въездом в Бауску водитель грузовика должен был уже снизить скорость, но в районе знака, обозначающего начало населенного пункта, ему пришлось резко тормозить — прямо перед машиной выбежал мужчина лет 73-х, сообщает "Degpunktā".
На месте столкновения осталась темно-красная отметина — пострадавший лежал там некоторое время. По дороге были разбросаны обломки, отлетевшие от автомобиля после сильного удара. Мужчина перебегал проезжую часть в непосредственной близости от грузовика, на неосвещенном участке дороги — и случилась трагедия. В этом случае сомнений нет: невнимательность пешехода привела к тяжелым последствиям. Дополнительную сложность для торможения представлял мокрый после дождя асфальт.
Однако не только влажное покрытие мешало водителю своевременно заметить человека, приближающегося с левой стороны дороги. По предварительной информации Государственной полиции, мужчина переходил дорогу без светоотражающих элементов и погиб на месте.
Работники рядом расположенных предприятий рассказали, что погибший был местным жителем и что в тот день он уже попал в неприятную ситуацию: "Днем его уже задержали. Говорили, вроде как велосипед украл, но точно никто не понял. Велосипед у него в тот же день и отобрали", — сообщила одна из местных жительниц.
Государственная полиция начала уголовный процесс по факту происшествия.