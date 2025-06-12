Трагедия под Бауской: ночью пешеход погиб под колесами грузовика, а перед этим его задерживала полиция

Работники рядом расположенных предприятий рассказали, что погибший был местным жителем и что в тот день он уже попал в неприятную ситуацию: "Днем его уже задержали. Говорили, вроде как велосипед украл, но точно никто не понял. Велосипед у него в тот же день и отобрали", — сообщила одна из местных жительниц.