Счастливы и без денег! Знаки зодиака с дырой в кармане, но это им не мешает наслаждаться жизнью

Бродяга по натуре, Стрелец готов отдать последние деньги на билет в новое место, где он еще не был. Он живет сегодняшним днем и убежден, что Вселенная всегда даст ему нужное в нужный момент. И часто так и происходит! Денег у него может не быть, но зато впечатлений, историй и друзей по всему миру — хоть отбавляй. Стрельцы не считают себя бедными: они считают себя свободными.