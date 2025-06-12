Суд обязал ChatGPT вечно хранить разговоры с пользователями. А как же защита личных данных?
Разработчик ChatGPT, сервиса с 400 млн пользователей еженедельно, отныне должен хранить историю сообщений клиентов, обращающихся к популярнейшему чат-боту, и по требованию выдавать ее фрагменты газете The New York Times. Такое странное распоряжение принял американский суд.
Компания OpenAI теперь вынуждена хранить данные клиентов в течение неопределенного периода времени. Это касается в том числе и содержимого переписки пользователей с чат-ботом ChatGPT, в основе которого лежат большие языковые модели (LLM) компании.
Решение вынесено в рамках разбирательства по иску The New York Times и ряда других изданий, поданного в 2023 году к OpenAI и ее партнеру корпорации Microsoft. Истцы считают, что ответчики незаконно использовали миллионы принадлежавших изданиям текстовых материалов для обучения нейросетей, а анализ ответов на запросы пользователей ChatGPT позволит найти следы использования этих публикаций и доказать факт незаконного применения материалов. Ответчик в лице OpenAI уверен, что иск является безосновательным, а требования NYT в контексте чрезмерно суровые. Компания подала апелляцию на решение судьи-магистрата в Окружной суд Южного округа Нью-Йорка.
«Это в корне противоречит обязательствам по конфиденциальности, которые мы взяли на себя перед нашими пользователями. Это нарушает давние нормы конфиденциальности и ослабляет защиту конфиденциальности», – говорит руководство OpenAI.
Новая политика хранения данных распространяется практически на всех пользователей ChatGPT, включая подписчиков бесплатной версии, платных тарифов Plus и Pro, а также взаимодействующих с сервисом посредством API.
ChatGPT был запущен в ноябре 2022 году в виде веб-приложения, и по прошествии первых пяти дней количество пользователей сервиса достигло 1 млн. Спустя еще три месяца чат-бот OpenAI вышел на показатель в 300 млн пользователей ежемесячно. Сегодня сервис может похвастаться 400 млн пользователей еженедельно, платную подписку ChatGPT Plus оформили 10 млн человек.