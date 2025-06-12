Суд обязал ChatGPT вечно хранить разговоры с пользователями. А как же защита личных данных?

Решение вынесено в рамках разбирательства по иску The New York Times и ряда других изданий, поданного в 2023 году к OpenAI и ее партнеру корпорации Microsoft. Истцы считают, что ответчики незаконно использовали миллионы принадлежавших изданиям текстовых материалов для обучения нейросетей, а анализ ответов на запросы пользователей ChatGPT позволит найти следы использования этих публикаций и доказать факт незаконного применения материалов. Ответчик в лице OpenAI уверен, что иск является безосновательным, а требования NYT в контексте чрезмерно суровые. Компания подала апелляцию на решение судьи-магистрата в Окружной суд Южного округа Нью-Йорка.