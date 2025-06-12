Мужчина, заразивший женщину ВИЧ-инфекцией, отделался общественными работами и выплатой компенсации
Департамент уголовных дел Сената отказался возбудить кассационное производство по уголовному делу, в котором мужчина обвиняется в преднамеренном заражении человека вирусом иммунодефицита.
Таким образом, вступил в силу приговор Рижского городского суда, согласно которому обвиняемому назначены 90 часов общественных работ, а также назначена выплата компенсации морального ущерба в размере 50 000 евро в пользу потерпевшей.
Из материалов дела следует, что обвиняемый, зная о своей ВИЧ-инфекции и не предупредив об этом потерпевшую, неоднократно вступал с ней в половые отношения без использования индивидуальных средств контрацепции (презервативов). В результате этих противоправных действий обвиняемый сознательно допустил заражение человека вирусом иммунодефицита.
Обвиняемый обжаловал приговор суда первой инстанции, однако апелляционный суд оставил приговор без изменений. Впоследствии была подана кассационная жалоба. Дело рассматривалось в закрытом режиме. В решении Сената указано, что в кассационной жалобе повторяются мотивы апелляционной жалобы, которые суд апелляционной инстанции уже рассмотрел и аргументированно отклонил.
«На основании имеющихся в деле доказательств апелляционный суд признал, что вина обвиняемого в инкриминируемом преступлении доказана вне всяких сомнений, а его действия правильно квалифицированы по статье 133 Уголовного закона», — отмечено в решении Сената.