Мужчина, заразивший женщину ВИЧ-инфекцией, отделался общественными работами и выплатой компенсации

Из материалов дела следует, что обвиняемый, зная о своей ВИЧ-инфекции и не предупредив об этом потерпевшую, неоднократно вступал с ней в половые отношения без использования индивидуальных средств контрацепции (презервативов). В результате этих противоправных действий обвиняемый сознательно допустил заражение человека вирусом иммунодефицита.