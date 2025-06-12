При загадочных обстоятельствах в России умерла 37-летняя поэтесса Инна Теплова, ее муж исчез
Российская поэтесса Инна Теплова скончалась в возрасте 37 лет в собственной квартире в Калуге. Тело обнаружила ее мать — она не могла дозвониться до дочери в течение нескольких дней. Обстоятельства смерти пока остаются неясными.
Хотя в марте Инна Теплова жаловалась на проблемы со здоровьем, близкие Тепловой утверждают, что смерть не была естественной. Подруга поэтессы Мария уверена: «Она убита». Девушка тяжело переживает трагедию и отказалась обсуждать детали.
«Мы работали вместе и дружили. Она убита. Прощание будет проходить в 12:00 в похоронном доме Калуги. Я очень подавлена этим событием, очень тяжело. Простите, пожалуйста, я не в силах обсуждать эту тему, мне правда очень тяжело», — сказала Мария в беседе с absatz.media.
Дополнительные вопросы вызывает поведение супруга Тепловой — музыканта Артема из Твери. Он не выходит на связь с момента трагедии. По словам друга Инны, Олега Молчанова, «говорят, что он мог быть причастен. Просто странно, где он есть сам».
Инна и Артем Супруги прожили в браке полтора года. Ради этих отношений она переехала в Москву, но позже супруги вернулись в Калугу. По словам подруги поэтессы Людмилы, Инна почти перестала публиковать посты, и это ее насторожило. «Пару лет назад она встретила мужчину, за которого вышла замуж и уехала в Москву работать. Затем они вернулись в Калугу. Я следила за ее творчеством, но в последнее время она перестала выкладывать посты», — отметила приятельница поэтессы.