При загадочных обстоятельствах в России умерла 37-летняя поэтесса Инна Теплова, ее муж исчез

Инна и Артем Супруги прожили в браке полтора года. Ради этих отношений она переехала в Москву, но позже супруги вернулись в Калугу. По словам подруги поэтессы Людмилы, Инна почти перестала публиковать посты, и это ее насторожило. «Пару лет назад она встретила мужчину, за которого вышла замуж и уехала в Москву работать. Затем они вернулись в Калугу. Я следила за ее творчеством, но в последнее время она перестала выкладывать посты», — отметила приятельница поэтессы.