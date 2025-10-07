25 лет в руинах: Константин живет в заброшенном доме в Юрмале, где вместо двери - одеяло
Съемочная группа программы «Degpunktā» отправилась к одному многоквартирному дому в Юрмале, где неоднократно происходили пожары — как мелкие, так и крупные. Однако, прибыв на место, журналисты столкнулись с куда более необычной историей.
Оказалось, что в полуразрушенном здании, заброшенном уже много лет, вот уже 25 лет живёт мужчина по имени Константин, и назвать его условия жизни трудными — значит ничего не сказать.
В понедельник днём спасатели потушили небольшой пожар в подвале этого дома на улице Слимницас. Местные жители утверждают, что возгорания здесь происходят часто, и обычно их вызывают пьяные и наркозависимые.
При взгляде на здание сразу становится ясно, что о нём давно забыли. Деревья выросли не только вокруг дома, но и на крыше, вокруг лежат обломки и установлены таблички с предупреждением об опасности.
Когда съёмочная группа подошла ближе, послышались странные звуки. Здание покрыто множеством предупреждающих знаков — оно может обрушиться в любой момент, и находиться внутри категорически запрещено. Но в тот момент, когда рядом находились журналисты, было слышно, как внутри кто-то что-то подметает.
Репортёры решили осторожно войти внутрь, чтобы узнать, что там происходит. На третьем этаже они неожиданно встретили мужчину по имени Константин, который подметал лестницу в этом заброшенном доме.
На вопрос, живёт ли он здесь, мужчина ответил утвердительно: «Да. В принципе, я здесь как охранник. Слежу, чтобы забор не украли. Уже 25 лет здесь живу».
После короткого разговора Константин показал журналистам свою «квартиру». Чтобы попасть внутрь, нужно приподнять одеяло, которое служит дверью. Внутри — несколько старых предметов мебели, посуда, кастрюля с едой, банки, бутылки с маслом и конфетами, одежда.
В комнате две кровати — Константин живёт здесь с гражданской супругой, которая в тот момент была не дома. На вопрос, почему он выбрал именно эту комнату, мужчина объяснил: в других местах слишком опасно, дом постоянно осыпается, и лишь вопрос времени, когда обрушится и его часть. «Ну конечно, опасно. Но там ещё хуже — две боковых панели уже рухнули. Здесь ждём, когда и эти упадут. ("А как зимой?") Есть печь, есть дрова», — говорит Константин.
Воду он хранит в пятилитровых бутылках — берёт её из ближайшего колодца. Соседние комнаты служат складом и примитивным туалетом.
Тема заработка для него болезненна: в одном из прежних пожаров сгорел его паспорт, и теперь устроиться на работу невозможно. По словам мужчины, деньги приносит его подруга, которая получает пенсию по инвалидности — она слепа на один глаз.
Увидев, в каких условиях он живёт, журналисты решили узнать, что об этом думают соседи. Местный житель Волдемар говорит, что привык к присутствию Константина, но его беспокоит само здание: «Эту развалину давно пора снести. Кажется, что вот-вот какая-нибудь часть рухнет прямо на меня».
Редакция «Degpunktā» обратилась в Юрмальскую думу, чтобы выяснить, известно ли городским властям о состоянии здания и судьбе его обитателя. Сейчас журналисты ожидают официальный ответ и обещают следить за развитием событий.