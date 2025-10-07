Для одной категории населения Латвии резко ужесточат правила декларирования места жительства
Кабинет министров поддержал для представления в Сейм разработанный Министерством внутренних дел законопроект «Поправки в Закон о декларировании места жительства», который предусматривает существенные изменения в процедуре декларирования места жительства для лиц, предоставивших ложные сведения.
Разработка законопроекта связана с инициативой граждан Латвии «Декларирование только с согласия владельца недвижимости», начатой 14 февраля 2023 года на портале ManaBalss.lv. Инициатива была обоснована случаями, когда люди декларировались в чужой недвижимости без какого-либо законного основания.
Чтобы сократить число подобных случаев, проект закона предусматривает, что при использовании электронного сервиса для декларирования система автоматически проверит, не была ли у человека в течение последних трёх лет аннулирована декларация из-за предоставления ложных сведений. Если такая ситуация выявится, система уведомит, что декларирование возможно только лично в учреждении — при предъявлении документов, подтверждающих законное основание для регистрации.
Трёхлетний срок служит как превентивной, так и мотивирующей мерой, побуждающей к добросовестному поведению при декларировании. Министерство внутренних дел подчёркивает, что этот период достаточен, чтобы человек осознал последствия своих прошлых действий и впредь избегал предоставления ложных данных.
Поправки также предусматривают, что Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) будет информировать владельца недвижимости о лицах, задекларировавших место жительства в его собственности. Информация будет направляться на официальный электронный адрес владельца (если он активирован) с указанием имени, фамилии и адреса задекларированного лица. Такая система позволит владельцам своевременно реагировать в случаях, когда кто-либо регистрируется в их собственности без законных оснований.
Для вступления поправок в силу их ещё предстоит рассмотреть и утвердить в Сейме.