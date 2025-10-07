Для одной категории населения Латвии резко ужесточат правила декларирования места жительства

Поправки также предусматривают, что Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) будет информировать владельца недвижимости о лицах, задекларировавших место жительства в его собственности. Информация будет направляться на официальный электронный адрес владельца (если он активирован) с указанием имени, фамилии и адреса задекларированного лица. Такая система позволит владельцам своевременно реагировать в случаях, когда кто-либо регистрируется в их собственности без законных оснований.