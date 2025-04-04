Сын композитора Бориса Резника Олег переехал в Гамбию и в 44 года начал новую жизнь

«В школе прививают мировоззрение, которое соответствует текущей политической власти, это касается и Латвии. С детства нас учат заботиться о себе, не клянчить милостыню, а думать, как получить знания, как улучшить свою жизнь. Здесь все иначе: в школе говорят, что тебе плохо живется не потому, что президент – идиот, а потому, что десятилетия назад колонизаторы все разграбили, и потому мы такие бедные. Так внимание отвлекают от реальных проблем – на белого человека, который якобы хочет украсть у них все орехи. После такой школы понятно, что смысла ни в чем нет – лучше поплакаться, может, что-то дадут», – рассуждает Олег. Однако он не спешит осуждать: «Они другие. У них есть своя страна, они живут так, как хотят. Я не понимаю, как тут все работает. Честное слово, не понимаю. Так не должно быть, но оно работает».