Знаки зодиака на грани: как каждый реагирует на стресс, и кто срывается первым

Овны не держат в себе. Их реакция на стресс — бурная, мгновенная, и чаще всего громкая. Могут вспылить из-за пустяка, закатить скандал, разбросать документы по офису — а потом через 10 минут прийти в себя, будто ничего не было. Они не мстят, не злятся долго — просто их эмоции всегда «на поверхности». Кто рядом — тому достанется, но быстро пройдет.