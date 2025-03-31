Гороскоп на апрель 2025 для всех знаков зодиака

Ключ месяца: Перезагрузка

Время подведения итогов и нового старта. День рождения — не просто повод для праздника, но и возможность перезагрузки. Сконцентрируйтесь на своих желаниях: вы многое можете, если откажетесь от хаоса и суеты. Во второй половине месяца — шанс для карьерного рывка.