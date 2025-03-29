Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 29 марта
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня общение с окружающими может стать для вас проблемой, причем немаленькой. Возможно, стоит и вовсе ни с кем не разговаривать.
Телец
Сегодня с утра вы, возможно, не сможете найти свои розовые очки, и мир предстанет пред вами в сероватых тонах. Ну не все же радоваться жизни, надо и передохнуть иногда.
Близнецы
Сегодняшний день хорош для привнесения в жизнь всевозможных изменений, начиная от покупки зубной щетки другого цвета, до полной смены собственного имиджа. Только не говорите об этом детям младшего школьного возраста, а то они не преминут воспользоваться поводом раскрасить горячо любимого вами кота в клеточку.
Рак
Сегодня еще можете позволить себе полентяйничать, в очередной раз все обдумать, но ничего пока не предпринимать. Однако, размышлениям, все же придется придать более-менее законченный вид, ибо на следующий день придется приниматься за активные действия.
Лев
Сегодня удачными и даже приятными будут контакты со Львами, Близнецами и Водолеями. К представителям же остальных знаком зодиака вам лучше не приставать - ничего хорошего из этого не выйдет.
Дева
Сегодня происходящее стоит подвергнуть тщательнейшему анализу. Вы выясните многое из того, что вам следовало бы знать, просто спокойно посидев и подумав.
Весы
Сегодня всякое изменение будет к лучшему. Не то, чтобы все было настолько плохо, что от перемены ситуации можно было бы только выиграть, просто нынче - удачный в этом отношении день. Можно, к примеру, сходить в парикмахерскую и нимало при этом не беспокоиться о результате сего смелого решения.
Скорпион
Не будьте слишком серьезны. Сегодня вы можете перестараться, внедряя в ряды окружающих вас людей сознание о необходимости строгой дисциплины, и вам устроят бунт.
Стрелец
Сегодня вы будете крайне категоричны во всяком действии. Если дело касается общепринятых правил - вы либо будете по ханжески следовать всякой букве, либо попрете супротив всех. Велика вероятность нарваться на неприятности.
Козерог
Не ограничивайте поле зрения лишь тем, что лежит перед вами. Иногда надобно и оглядываться. Что-то подобное тому, что вы переживаете сейчас уже происходило, не важно, с вами или нет. Извлеките из прошлого соответствующий урок.
Водолей
Если сегодня что-то вызовет ваши сомнения, не молчите, объявите об этом во всеуслышание. Предусмотрительность, проявленная нынче, поможет избежать неприятностей в недалеком будущем.
Рыбы
Сегодня ваша жилетка очень пригодится кому-то в качестве носового платка. Считайте, что вам повезло, уже если у вас будет время на то, чтобы иногда ее выжимать.