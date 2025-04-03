ФОТО: Навести порядок, играя: превратить детскую комнату в творческое пространство

“Превратив уборку комнаты в игру, вы можете побудить детей включиться в процесс, одновременно обучая их ценным организационным навыкам. Этого можно добиться, приглашая детей участвовать в процессе и разработав собственные “правила“ организации - например, ввести коробки для хранения, которые четко маркированы понятным для детей способом, чтобы они сами могли доставать свои вещи, не создавая беспорядка. Кроме того, дети могут начать осваивать организационные навыки, просто сортируя предметы по цвету или функции. Если превратить уборку комнаты в повседневный игровой ритуал, дети не только будут поддерживать порядок в своей комнате, но и смогут расслабиться перед сном, что пойдет на пользу как детям, так и родителям”, - говорит Римкус.