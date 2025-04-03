ФОТО: Навести порядок, играя: превратить детскую комнату в творческое пространство
Многие родители считают, что поддерживать порядок в детской комнате – нелегкая задача. Но что, если мы скажем вам, что начиная с этой весны хорошо организованная детская комната может существенно изменить жизнь как детей, так и родителей? Как подчеркнул дизайнер интерьера IKEA, речь идет не просто о наведении порядка, а о создании пространства, которое поощряет творчество, способствует самостоятельности и превращает повседневные задачи в увлекательное приключение.
При организации детской комнаты важны несколько элементов: во-первых, удобные для детей решения для хранения вещей и, во-вторых, игровой подход к организации комнаты. Руководитель отдела дизайна интерьера IKEA Дариус Римкус делится советами, как добиться всего этого, не тратя много денег.
Мебель может помогать в поддержании порядка
У детей часто бывает очень много игрушек, книг и принадлежностей для творчества, поэтому в их комнатах нужны решения для хранения. “Если эти решения удобны в использовании, дети могут легко доставать и организовывать свои вещи самостоятельно. Чтобы сделать это занятие еще более увлекательным и функциональным, например, пластиковые коробки можно персонализировать с помощью наклеек или простых этикеток, что поможет детям быстро находить любимые игрушки или книги”, - делится советом Римкус.
Он отмечает, что системы хранения TROFAST являются идеальным решением для организации любых предметов: от игрушек до книг и даже носков. Конструкция этих систем с множеством пазов, встроенных в раму, позволяет легко вставлять или вынимать полки и пластиковые коробки в любое время. Это позволяет детям самостоятельно вынимать и перемещать коробки, а также возвращать их на место.
Для дополнительного удобства рассмотрите возможность использования многофункциональной мебели, например, детского письменного стола SUNDVIK или кровати SLÄKT с местом для хранения вещей. Такая мебель не только обеспечивает дополнительное пространство для выполнения различных задач, сидения или сна, но и предлагает разумные решения для хранения сезонной одежды, дополнительных игрушек или постельного белья в коробках SKUBB. Кроме того, выбрав прозрачные или открытые коробки для хранения, дети смогут легко видеть, что находится внутри, что поможет им навести порядок в своей комнате после игры.
Пусть наведение порядка превратится в игру
Наведение порядка в детской комнате не должно быть тяжелой работой, и почему бы не превратить его в увлекательную игру, предлагает дизайнер интерьеров IKEA.
“Превратив уборку комнаты в игру, вы можете побудить детей включиться в процесс, одновременно обучая их ценным организационным навыкам. Этого можно добиться, приглашая детей участвовать в процессе и разработав собственные “правила“ организации - например, ввести коробки для хранения, которые четко маркированы понятным для детей способом, чтобы они сами могли доставать свои вещи, не создавая беспорядка. Кроме того, дети могут начать осваивать организационные навыки, просто сортируя предметы по цвету или функции. Если превратить уборку комнаты в повседневный игровой ритуал, дети не только будут поддерживать порядок в своей комнате, но и смогут расслабиться перед сном, что пойдет на пользу как детям, так и родителям”, - говорит Римкус.
Самое главное - внести ясность в вопрос о местах хранения различных вещей. Когда дети будут знать, где что должно находиться, им будет проще самим наводить порядок в своей комнате. Например, коробка с отделениями TIGERFINK (14 евро) - это мягкое и оригинальное решение для хранения мягких игрушек. Также отличным решением являются коробки BARNDRÖM. Эти коробки пронумерованы, поэтому можно создать вместе с детьми увлекательную систему организации вещей, в которой, например, коробка № 1 предназначена для книг, коробка № 2 - для мелких игрушек. Это еще больше облегчит процесс наведения порядка, поскольку дети будут помнить место, предусмотренное для определенных предметов, смогут учиться через ассоциации и выполнять данные обещания.