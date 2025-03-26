Ты яркий, решительный, но иногда забываешь, что не все вокруг обязаны жить в твоем темпе. В последние дни ты слишком часто перебиваешь, торопишь, наезжаешь. Люди не успевают за твоими идеями, но это не значит, что они медлительные. Просто ты — комета. Перед тем как рвануть вперед, убедись, что рядом никто не пострадал.