В Риге шесть средних школ планируется преобразовать в основные
фото: LETA
Иллюстративное фото.
В Латвии

В Риге шесть средних школ планируется преобразовать в основные

Отдел новостей

LETA

В Риге планируется значительное изменение в системе образования – шесть средних школ получат новый статус и станут основными. Этот шаг направлен на оптимизацию учебного процесса и создание более эффективной структуры образования.

Шесть средних школ в Риге планируется преобразовать в основные, свидетельствует подготовленный проект решения. 

Рижская 15-я средняя школа будет преобразована в Рижскую 15-ю основную школу, Рижская 47-я средняя школа - в 47-ю основную, 86-я средняя школа - в 86-ю основную, 89-я средняя школа - в Рижскую основную школу "Гайльэзерс". Рижская Анниньмуйжская средняя школа будет переименована в Рижскую Анниньмуйжскую новую основную школу, а Рижская Кенгарагская средняя школа - в Рижскую Кенгарагскую основную школу.

Проект решения еще должны рассмотреть депутаты на заседании комитета и думы.

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