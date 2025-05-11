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В Риге шесть средних школ планируется преобразовать в основные
В Риге планируется значительное изменение в системе образования – шесть средних школ получат новый статус и станут основными. Этот шаг направлен на оптимизацию учебного процесса и создание более эффективной структуры образования.
Шесть средних школ в Риге планируется преобразовать в основные, свидетельствует подготовленный проект решения.
Рижская 15-я средняя школа будет преобразована в Рижскую 15-ю основную школу, Рижская 47-я средняя школа - в 47-ю основную, 86-я средняя школа - в 86-ю основную, 89-я средняя школа - в Рижскую основную школу "Гайльэзерс". Рижская Анниньмуйжская средняя школа будет переименована в Рижскую Анниньмуйжскую новую основную школу, а Рижская Кенгарагская средняя школа - в Рижскую Кенгарагскую основную школу.
Проект решения еще должны рассмотреть депутаты на заседании комитета и думы.