Скончалась президент Латвийского общества врачей Илзе Айзсилниеце

«Ее жизнь была посвящена людям, врачебному призванию и укреплению системы здравоохранения Латвии. С профессиональной убежденностью, человечностью и ответственностью она вдохновляла коллег, пациентов и всех, кто с ней сотрудничал. Ее дела и ценности останутся жить в памяти и врачей, и пациентов. От имени всех коллег выражаем самые глубокие соболезнования ее семье и близким», — говорится в заявлении Латвийского общества врачей.