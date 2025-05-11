Скончалась президент Латвийского общества врачей Илзе Айзсилниеце
фото: LETA
Илзе Айзсилниеце (1966-2025).
В Латвии

Скончалась президент Латвийского общества врачей Илзе Айзсилниеце

Отдел новостей

Otkrito.lv

11 мая после тяжелой болезни ушла из жизни семейный врач, гомеопат, президент Латвийского общества врачей Илзе Айзсилниеце.

«Сегодня вечером пришла печальная весть о смерти врача, президента Латвийского общества врачей Илзе Айзсилниеце. Самые глубокие соболезнования семье, коллегам и друзьям», — сообщил в социальных сетях президент Латвии Эдгар Ринкевич.

«Ее жизнь была посвящена людям, врачебному призванию и укреплению системы здравоохранения Латвии. С профессиональной убежденностью, человечностью и ответственностью она вдохновляла коллег, пациентов и всех, кто с ней сотрудничал. Ее дела и ценности останутся жить в памяти и врачей, и пациентов. От имени всех коллег выражаем самые глубокие соболезнования ее семье и близким», — говорится в заявлении Латвийского общества врачей.

Соболезнования также выразила Латвийская ассоциация медсестер:
«Семейный врач, гомеопат и президент Латвийского общества врачей Илзе Айзсилниеце была выдающимся врачом и лидером, чья работа и видение вдохновляли многих. Ее вклад в развитие системы здравоохранения и укрепление профессиональной среды врачей — неоценим. Её уход — большая утрата для всего латвийского общества. Да сохранится ее память в наших сердцах!»

Илзе Айзсилниеце родилась в 1966 году. Работала семейным врачом и гомеопатом. Получила образование в Латвийской медицинской академии, училась также на юридическом факультете Латвийского университета и изучала управление системой здравоохранения в Лондоне. В 2016 году была удостоена награды Латвийского общества врачей за пожизненный вклад.

Выражаем соболезнования семье и близким Илзе Айзсилниеце.

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