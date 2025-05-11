Скончалась президент Латвийского общества врачей Илзе Айзсилниеце
11 мая после тяжелой болезни ушла из жизни семейный врач, гомеопат, президент Латвийского общества врачей Илзе Айзсилниеце.
«Сегодня вечером пришла печальная весть о смерти врача, президента Латвийского общества врачей Илзе Айзсилниеце. Самые глубокие соболезнования семье, коллегам и друзьям», — сообщил в социальных сетях президент Латвии Эдгар Ринкевич.
«Ее жизнь была посвящена людям, врачебному призванию и укреплению системы здравоохранения Латвии. С профессиональной убежденностью, человечностью и ответственностью она вдохновляла коллег, пациентов и всех, кто с ней сотрудничал. Ее дела и ценности останутся жить в памяти и врачей, и пациентов. От имени всех коллег выражаем самые глубокие соболезнования ее семье и близким», — говорится в заявлении Латвийского общества врачей.
Соболезнования также выразила Латвийская ассоциация медсестер:
«Семейный врач, гомеопат и президент Латвийского общества врачей Илзе Айзсилниеце была выдающимся врачом и лидером, чья работа и видение вдохновляли многих. Ее вклад в развитие системы здравоохранения и укрепление профессиональной среды врачей — неоценим. Её уход — большая утрата для всего латвийского общества. Да сохранится ее память в наших сердцах!»
Илзе Айзсилниеце родилась в 1966 году. Работала семейным врачом и гомеопатом. Получила образование в Латвийской медицинской академии, училась также на юридическом факультете Латвийского университета и изучала управление системой здравоохранения в Лондоне. В 2016 году была удостоена награды Латвийского общества врачей за пожизненный вклад.
Выражаем соболезнования семье и близким Илзе Айзсилниеце.