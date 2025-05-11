Защитнице прав русскоязычных Латвии не дали стать адвокатом из-за "плохой репутации" - она будет судиться
Елизавету Кривцову, правозащитницу и активистку, представлявшую интересы граждан РФ и неграждан Латвии, ранее не допустили к экзамену на присяжного адвоката, что вызвало общественный резонанс, а теперь и судебное разбирательство.
В Административном районном суде возбуждено дело по поводу недопуска Елизаветы Кривцовой к экзамену на звание присяжного адвоката. Ранее Кривцова сообщала, что в последние годы активно практиковала в юридической сфере и решила подать заявление на сдачу экзамена адвоката. По ее словам, сам экзамен не представляет сложности, но дополнительный «документ» был бы приятным бонусом. Тем не менее Кривцову к экзамену не допустили. «Высокой квалификации недостаточно, нужна также хорошая репутация», — пересказала юристка вероятную причину отказа, пообещав обжаловать его в суде.
Теперь она это сделала. На своей странице в Facebook Кривцова выразила мнение, что критика государства и защита прав нацменьшинств не могут быть основанием для профессиональных запретов и санкций.
«Это не только вопрос обо мне, но и о свободе слова каждого, кто не боится говорить», — написала активистка.
В Латвии для того, чтобы стать адвокатом, недостаточно иметь соответствующее юридическое образование — требуется также достаточно хорошая репутация. В передаче TV3 «Nekā personīga» ранее сообщалось, что Совет присяжных адвокатов Латвии большинством голосов решил не допустить Кривцову к экзамену. По просьбе совета информацию и оценку деятельности Кривцовой предоставила Служба государственной безопасности (VDD), но это письмо имеет ограниченный доступ.
Елизавета Кривцова была одной из лидеров «Конгресса неграждан» и вместе с другими активистами организовывала шествие «Бессмертного полка» 9 мая. Юристка основала и руководила несколькими организациями для представления интересов русскоязычного населения, которые фактически использовались для продвижения российской политики в Латвии, сообщает передача. Более десяти лет она возглавляла организацию «Комитет неграждан», а до февраля этого года входила в правление организации «Русская община Латвии». Как юрист Кривцова участвовала в делах Конституционного суда и Европейского суда по правам человека, касающихся нарушений прав русскоязычных жителей Латвии. Также она готовила жалобы в Комитет ООН по правам человека, в которых нелицеприятно описывалась ситуация с русскоязычным населением в Латвии.
Присяжный адвокат и член Совета присяжных адвокатов Алдис Лиепиньш в передаче пояснил, что адвокат должен быть предан Латвии, уважать законы и другие ценности. Однако публичная деятельность Кривцовой, по его мнению, указывает на то, что она не соответствует этим критериям. Председатель Совета присяжных адвокатов Саулведис Варпиньш отметил, что случай Кривцовой — исключительный в практике адвокатуры, ведь, как правило, люди оценивают свою репутацию и отношение к государству более критично. Совет единогласно решил не допускать ее к экзамену. Варпиньш также выразил мнение, что в данном случае стоит задуматься — действительно ли она хотела стать присяжным адвокатом, или это была очередная провокация, чтобы представить Латвию и адвокатское сообщество в неблагоприятном свете.