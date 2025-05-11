Защитнице прав русскоязычных Латвии не дали стать адвокатом из-за "плохой репутации" - она будет судиться

Присяжный адвокат и член Совета присяжных адвокатов Алдис Лиепиньш в передаче пояснил, что адвокат должен быть предан Латвии, уважать законы и другие ценности. Однако публичная деятельность Кривцовой, по его мнению, указывает на то, что она не соответствует этим критериям. Председатель Совета присяжных адвокатов Саулведис Варпиньш отметил, что случай Кривцовой — исключительный в практике адвокатуры, ведь, как правило, люди оценивают свою репутацию и отношение к государству более критично. Совет единогласно решил не допускать ее к экзамену. Варпиньш также выразил мнение, что в данном случае стоит задуматься — действительно ли она хотела стать присяжным адвокатом, или это была очередная провокация, чтобы представить Латвию и адвокатское сообщество в неблагоприятном свете.