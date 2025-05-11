В Таллине в который раз был осквернен памятник Бронзовому солдату, к которому 9 мая возлагали цветы

Полиция установила, что памятник Бронзовому солдату на кладбище Сил обороны Эстонии в Таллине подвергся акту вандализма в субботу вечером. Монумент был облит белой краской, а по обе стороны от него на эстонском написано – küüditaja (то есть участник депортаций). «Мы возбудили дело о правонарушении по факту вандализма», — сообщил возглавляющий оперативное бюро Пыхьяской префектуры Вайко Вахер. По имеющимся данным, преступников было двое, их личности пока не установлены. В субботу вечером патруль проконтролировал территорию, но никого не задержал.