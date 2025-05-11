В Таллине в который раз был осквернен памятник Бронзовому солдату, к которому 9 мая возлагали цветы
В субботу вечером на Таллиннском кладбище был осквернен памятник Бронзовому солдату. Полиция возбудила дело о правонарушении, но личности преступников пока не установлены
Полиция установила, что памятник Бронзовому солдату на кладбище Сил обороны Эстонии в Таллине подвергся акту вандализма в субботу вечером. Монумент был облит белой краской, а по обе стороны от него на эстонском написано – küüditaja (то есть участник депортаций). «Мы возбудили дело о правонарушении по факту вандализма», — сообщил возглавляющий оперативное бюро Пыхьяской префектуры Вайко Вахер. По имеющимся данным, преступников было двое, их личности пока не установлены. В субботу вечером патруль проконтролировал территорию, но никого не задержал.
В Естонії обмалювали радянський пам’ятник "Бронзовий солдат" https://t.co/vRSzOp5a3y pic.twitter.com/rnnnTmdgo1— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 11, 2025
Полиция находится на связи с управляющим кладбищем Эстонским военным музеем, который организует очистку памятника.
По словам Вахера, это уже не первый случай за последние годы, когда памятник Бронзовому солдату подвергается вандализму, хотя всего несколько дней назад люди приходили туда возложить цветы. По его словам, Бронзовый солдат по-прежнему вызывает противодействие и конфликты в обществе.