Гормоны весной: почему в мае скачет настроение и как себя поддержать
Весна — пора обновления, вдохновения и новых сил. Но многие замечают: именно в мае настроение нестабильно, повышается раздражительность, одолевает усталость, а эмоции буквально «бросает» в разные стороны. Это не лень и не капризы — так работают гормоны. Разбираемся, почему весной организм выходит из зимней «спячки» не так легко, как кажется, и как мягко поддержать себя в этот переходный период.
Почему в мае особенно «штормит»?
Весной в организме происходят естественные биохимические перестройки:
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Увеличивается выработка серотонина (гормона радости) — благодаря солнечному свету и длинному дню. Это может давать всплески эйфории, но и «обратный откат», если ресурсы организма истощены.
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Снижается уровень мелатонина — гормона сна. Поэтому многим тяжело уснуть, сон становится прерывистым, а усталость накапливается.
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Гормоны щитовидной железы активизируются — обмен веществ ускоряется, тело «просыпается», но это требует энергии.
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Гормональный фон у женщин может меняться более резко — особенно в сочетании с диетами, недостатком сна или стрессом.
Все это — естественные процессы, но на фоне стресса, переутомления, нехватки витаминов или перегруженного графика они ощущаются особенно остро.
Симптомы весеннего гормонального дисбаланса:
- скачки настроения: от подъема до апатии
- повышенная тревожность, раздражительность
- усталость, сонливость или, наоборот, бессонница
- тяга к сладкому или переедание
- головные боли, обострение ПМС или кожных проблем
Как поддержать себя в мае
Свет и воздух. Старайтесь бывать на солнце хотя бы 20–30 минут в день — это естественный способ стимулировать выработку серотонина и витамина D. Проветривайте помещение, гуляйте пешком, двигайтесь.
Стабильный режим сна. Ложитесь спать не позже 23:00 и не перепрыгивайте фазы сна. Используйте темные шторы, уберите гаджеты за час до сна — выработка мелатонина зависит от темноты и спокойствия.
Сбалансированное питание
Поддержите организм мягко:
- больше зелени, злаков, рыбы, яиц, орехов
- умерьте кофеин и алкоголь
- не пропускайте приемы пищи, особенно завтрак
Физическая активность. Движение запускает «гормоны счастья»: эндорфины и дофамин. Не обязательно идти в зал — прогулки, йога, танцы или растяжка дома тоже работают.
Добавки — по показаниям
Если вы чувствуете серьезную нехватку сил или перепады настроения, можно обсудить с врачом прием:
- витамина D
- магния
- витаминов группы B
- омега-3
Главное — не требовать от себя слишком многого
Май — это переход. Организм выходит из зимнего режима и подстраивается под активную жизнь. Он не успевает «включиться» мгновенно, и это нормально. Дайте себе время, берегите силы, отслеживайте свое состояние — и вы почувствуете, как внутреннее равновесие возвращается.