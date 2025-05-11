Гормоны весной: почему в мае скачет настроение и как себя поддержать
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Если вы ощущаете перепады настроения, это не лень и не «с вами что-то не так». Это весна.
Психология

Гормоны весной: почему в мае скачет настроение и как себя поддержать

Отдел здоровья

Otkrito.lv

Весна — пора обновления, вдохновения и новых сил. Но многие замечают: именно в мае настроение нестабильно, повышается раздражительность, одолевает усталость, а эмоции буквально «бросает» в разные стороны. Это не лень и не капризы — так работают гормоны. Разбираемся, почему весной организм выходит из зимней «спячки» не так легко, как кажется, и как мягко поддержать себя в этот переходный период.

Почему в мае особенно «штормит»?

Весной в организме происходят естественные биохимические перестройки:

  • Увеличивается выработка серотонина (гормона радости) — благодаря солнечному свету и длинному дню. Это может давать всплески эйфории, но и «обратный откат», если ресурсы организма истощены.

  • Снижается уровень мелатонина — гормона сна. Поэтому многим тяжело уснуть, сон становится прерывистым, а усталость накапливается.

  • Гормоны щитовидной железы активизируются — обмен веществ ускоряется, тело «просыпается», но это требует энергии.

  • Гормональный фон у женщин может меняться более резко — особенно в сочетании с диетами, недостатком сна или стрессом.

Все это — естественные процессы, но на фоне стресса, переутомления, нехватки витаминов или перегруженного графика они ощущаются особенно остро.

Симптомы весеннего гормонального дисбаланса:

  • скачки настроения: от подъема до апатии
  • повышенная тревожность, раздражительность
  • усталость, сонливость или, наоборот, бессонница
  • тяга к сладкому или переедание
  • головные боли, обострение ПМС или кожных проблем

Как поддержать себя в мае

Свет и воздух. Старайтесь бывать на солнце хотя бы 20–30 минут в день — это естественный способ стимулировать выработку серотонина и витамина D. Проветривайте помещение, гуляйте пешком, двигайтесь.

Стабильный режим сна. Ложитесь спать не позже 23:00 и не перепрыгивайте фазы сна. Используйте темные шторы, уберите гаджеты за час до сна — выработка мелатонина зависит от темноты и спокойствия.

Сбалансированное питание

Поддержите организм мягко:

  • больше зелени, злаков, рыбы, яиц, орехов
  • умерьте кофеин и алкоголь
  • не пропускайте приемы пищи, особенно завтрак

Физическая активность. Движение запускает «гормоны счастья»: эндорфины и дофамин. Не обязательно идти в зал — прогулки, йога, танцы или растяжка дома тоже работают.

Добавки — по показаниям

Если вы чувствуете серьезную нехватку сил или перепады настроения, можно обсудить с врачом прием:

  • витамина D
  • магния
  • витаминов группы B
  • омега-3

Главное — не требовать от себя слишком многого

Май — это переход. Организм выходит из зимнего режима и подстраивается под активную жизнь. Он не успевает «включиться» мгновенно, и это нормально. Дайте себе время, берегите силы, отслеживайте свое состояние — и вы почувствуете, как внутреннее равновесие возвращается.

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