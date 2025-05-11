Стоимость растет, спрос не падает: что будет с ценами на мясо в Латвии дальше
В Латвии продолжается рост цен, особенно стремительно — на продукты питания. Значительно подорожало и мясо. Почему это происходит и чего ожидать в будущем?
По данным за год — с марта прошлого года до марта текущего — потребительские цены во всех товарных группах выросли на 3,3%. В частности, цены на продукты питания поднялись почти на 6%, а на мясо и мясные изделия — на 4,3%. Однако, если посмотреть глубже, этот рост неравномерный. Так, например, за год цена на свинину даже немного снизилась, тогда как курятина подорожала на 11,5%, а говядина — на 14,2%. По словам производителей, закупочная цена свежего мяса выросла еще больше, сообщает LSM.lv.
Резкий скачок цен произошел в начале этого года на фоне распространения заболеваний птиц в Европе. Например, закупочная цена на свежее куриное мясо в 2025 году увеличилась на 20%. «Прогнозы таковы, что рост цен продлится как минимум до конца года, если не дольше. Наибольшее влияние оказывает ситуация в Польше, где из-за птичьего гриппа было уничтожено более 30% кур-несушек. Также есть болезнь Ньюкасла. Каждую неделю приходят сообщения, что там ликвидируют — то 26, то 30 ферм», — рассказал член правления а/о Maag Latvija Хейно Лапиньш.
Он отметил, что в Европе наблюдается высокий спрос на качественное и безопасное мясо. «Если в нескольких странах нет яиц, из которых выводятся цыплята, то и цены растут», — добавил Лапиньш.
Еще больший рост цен — у говядины: за год ее закупочная стоимость увеличилась на 40%, сообщили в компании Cēsu gaļas kombināts. Руководитель предприятия Иева Питеронока-Кришане подчеркнула, что причиной стали снижение поголовья крупного рогатого скота в мире, рост производственных расходов, неопределенная политика в рамках европейского «зеленого курса», а также изменение климата.
«Например, летом 2023 года стояла очень сухая и жаркая погода, и уже в начале сезона фермеры поняли, что не смогут заготовить достаточный запас корма на зиму. Поэтому осенью на убой отправили значительно больше молодняка, чем в другие годы. В целом спрос сейчас значительно превышает предложение на рынке», — пояснила Питеронока-Кришане.
Кроме того, как и на отрасль птицеводства, на говяжий сектор также влияют болезни. Особенно ящур, при выявлении которого уничтожается все стадо. Хотя в Латвии вспышек не зафиксировано, в некоторых странах ЕС болезнь уже вызвала серьезные проблемы.
«В январе вспышка была в Германии. В марте и апреле болезнь распространилась в Словакии и Венгрии. Последний подтвержденный случай — в Венгрии 17 апреля. С тех пор новых случаев не выявлено, и мы надеемся, что их не будет», — сообщил председатель правления Ассоциации производителей говядины Реймонд Яковицкис.
Производители пока не наблюдают снижения спроса из-за роста цен — ни на внутреннем рынке, ни на экспорт, куда уходит подавляющая часть латвийской говядины. Питеронока-Кришане прогнозирует, что снижение цен в этом сегменте маловероятно. «Переработчики и торговые предприятия хотя бы надеются на стабилизацию цен — это позволило бы сделать рынок и ценовые тенденции более предсказуемыми. Но сейчас нет никаких сигналов ни о стабилизации, ни тем более о снижении. Поэтому остается надеяться только на стабилизацию», — признала Питеронока-Кришане, добавив, что дешевле точно не станет.
Что касается свинины, то ее цена носит сезонный характер — зимой она обычно снижается, а в теплое время года, с началом сезона грилей, — растет.