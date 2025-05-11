Стоимость растет, спрос не падает: что будет с ценами на мясо в Латвии дальше

По данным за год — с марта прошлого года до марта текущего — потребительские цены во всех товарных группах выросли на 3,3%. В частности, цены на продукты питания поднялись почти на 6%, а на мясо и мясные изделия — на 4,3%. Однако, если посмотреть глубже, этот рост неравномерный. Так, например, за год цена на свинину даже немного снизилась, тогда как курятина подорожала на 11,5%, а говядина — на 14,2%. По словам производителей, закупочная цена свежего мяса выросла еще больше, сообщает LSM.lv.