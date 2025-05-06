7 кг на человека в год: латвийцы не хотят есть местную говядину
Цены на говядину в последнее время выросли и сейчас держатся на стабильном уровне. Это признают как производители, так и переработчики. Однако эту стабильность может нарушить вспышка ящура в Европе, которая была зафиксирована в Венгрии и Словакии. Польша уже ввела ограничения на перевозку животных, и в Латвии также рекомендуется быть внимательными и соблюдать меры биобезопасности.
Уже более года наблюдается рост цен на говядину, LSM.lv рассказал председатель правления Латвийской ассоциации производителей говядины и Общества производителей говядины Раймонд Яковицкис. «Это, конечно, положительная новость, потому что поголовье животных сокращается не только в Европе, но и в мире — оно снижается, а спрос на говядину растет, и это способствовало росту цен», — подчеркнул Яковицкис.
Однако этот год начался с новости о том, что в Европе начинает распространяться ящур. В январе его зафиксировали в Германии, а в последние месяцы — в Словакии и Венгрии. По словам главы ассоциации, это станет серьезным вызовом для всей отрасли животноводства в этом году. Сколько говядины производится в Латвии? Яковицкис рассказал, что для внутреннего потребления ее достаточно. «У нас самодостаточность по говядине в стране превышает два раза — нам хватает. Это 248%, если смотреть по статистике. Мы производим 18 тысяч тонн говядины в год, а потребляем — 11,5 тысяч тонн», — подчеркнул Яковицкис.
В среднем на одного человека в год приходится около 7 кг потребляемой говядины. Больше всего на столах — курятина и свинина.
Яковицкис отметил, что в экспорте основной упор делается на вывоз телят в возрасте 6-8 месяцев, а не на саму говядину. Объемы экспорта существенно не растут, так как общее количество животных в отрасли стабильно. В то же время, например, в молочной отрасли оно ежегодно снижается, поскольку закрываются мелкие хозяйства. Однако импорт говядины относительно велик — в супермаркетах можно найти мясо из Аргентины, Бразилии и Уругвая. Яковицкис призвал выбирать местную продукцию: «У нас есть хозяйства, предлагающие говядину от мясных пород, но она не продается в сетевых магазинах, а только напрямую от фермеров, которые сами доставляют продукцию клиентам. Почему потребитель может отдать предпочтение местному продукту? Потому что он прослеживаемый — мы знаем, где он выращен. А, например, про аргентинскую говядину знаем только страну происхождения, но не конкретное хозяйство», — подчеркнул Яковицкис.
Рост цен на говядину в среднем на 45% за последний год подтвердила также председатель правления мясокомбината Cēsu gaļas kombināts Иева Питеронока-Кришане. Внутреннее потребление говядины в Латвии невелико, поэтому большая часть продукции идет на экспорт. «В Латвии потребление очень низкое. Мы экспортируем в среднем 80–85% произведенной на Cēsu gaļas kombināts говядины. Направлений много — это страны Балтии, сильное направление — Скандинавия, также Польша, Италия, Испания, Германия, Нидерланды», — пояснила Питеронока-Кришане.
Предпринимательница призвала фермеров рассмотреть возможность откорма крупного рогатого скота, что позволило бы зарабатывать больше и инвестировать в развитие хозяйств.