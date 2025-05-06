7 кг на человека в год: латвийцы не хотят есть местную говядину

Яковицкис отметил, что в экспорте основной упор делается на вывоз телят в возрасте 6-8 месяцев, а не на саму говядину. Объемы экспорта существенно не растут, так как общее количество животных в отрасли стабильно. В то же время, например, в молочной отрасли оно ежегодно снижается, поскольку закрываются мелкие хозяйства. Однако импорт говядины относительно велик — в супермаркетах можно найти мясо из Аргентины, Бразилии и Уругвая. Яковицкис призвал выбирать местную продукцию: «У нас есть хозяйства, предлагающие говядину от мясных пород, но она не продается в сетевых магазинах, а только напрямую от фермеров, которые сами доставляют продукцию клиентам. Почему потребитель может отдать предпочтение местному продукту? Потому что он прослеживаемый — мы знаем, где он выращен. А, например, про аргентинскую говядину знаем только страну происхождения, но не конкретное хозяйство», — подчеркнул Яковицкис.