Ты можешь быть ловушкой: как знаки зодиака манипулируют, даже не замечая этого

Овны не играют — они давят. Их манипуляция проста: скорость, энергия и напор. Ты не успеешь подумать, как уже идёшь туда, куда надо Овну, просто потому, что у него есть план, драйв и глаза, в которых горит огонь. «Ну ладно, раз ты так хочешь» — типичная жертва его неосознанного влияния.