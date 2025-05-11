В каких случаях монета номиналом 2 евро может стоить тысячи?

Стоимость: 4749,95 евро

Самая дорогая 2-евровая монета — это памятная монета 2007 года в честь актрисы и принцессы Монако Грейс Келли. Это была самая редкая памятная 2-евровая монета с 2007 по 2014 год (выпущено всего 20 000 штук). Монета выпущена в память о знаменитой американской актрисе и жене князя Ренье III. Ее любили как в США, так и в Монако. Десять лет назад цена монеты составляла около 120 евро. Сейчас она может достигать 5000 евро и даже выше.