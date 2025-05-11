В каких случаях монета номиналом 2 евро может стоить тысячи?
Трудно поверить, что стоимость монеты в 2 евро может достигать даже 5000 евро. Почему же цена некоторых монет так сильно возрастает? У самых дорогих монет номиналом 2 евро есть разные причины такой высокой стоимости. Вот пять самых дорогих 2-евровых монет.
5. Монета Ватикана, посвященная юбилею государства
Стоимость: 154,95 евро
Почему монеты Ватикана такие дорогие? Коллекционеры со всего мира ценят 2-евровые монеты Ватикана по нескольким причинам. Эти монеты популярны из-за своей редкости и религиозных ассоциаций. На некоторых изображен Папа Римский Иоанн Павел II. Эти монеты особенно популярны в США.
Описание монеты: на ней изображена базилика Святого Петра, окруженная контуром Ватикана. Слева находится надпись «75 ANNO DELLO STATO» («75 лет государству»), указывающая на основание государства в 1929–2004 гг. Базилика Святого Петра в Ватикане — вторая по величине католическая церковь в мире. Ее начал строить римский император Константин Великий в 324 году. Строительство продолжалось веками и было завершено лишь в XVII веке с возведением площади.
4. Памятная монета Монако 2021 года в честь годовщины свадьбы принца Альбера и Шарлен
Стоимость: 695,95 евро
Несмотря на то что Монако — одно из самых маленьких государств Европы, его монеты — одни из самых ценных у коллекционеров. Эта дорогая 2-евровая монета посвящена 10-летию свадьбы принца Альбера и принцессы Шарлен.
Описание монеты: изображены профили принца Альбера и принцессы Шарлен. Внизу надпись «2011 MARIAGE PRINCIER 2021» («Княжеская свадьба 2011–2021»), вверху — «MONACO». На оборотной стороне — стандартный дизайн 2 евро.
3. Литовская монета 2021 года
Стоимость: 1799,95 евро
Эта монета получила высокую цену из-за производственного брака. Проблема — в надписи на гурте монеты: вместо литовского текста «LAISVĖ * VIENYBĖ * GEROVĖ» («Свобода, единство, благополучие») была выгравирована латышская надпись «DIEVS * SVĒTĪ * LATVIJU» («Боже, благослови Латвию»), принадлежащая монетам Латвии.
По данным Банка Литвы, в обращение попало примерно 10% бракованных монет (около 500 штук). Первоначально их продавали за 9 евро. Сейчас цена превышает 1500 евро. Монету изначально посвятили биосферному заповеднику Жувинтас, включенному в список наследия ЮНЕСКО, сообщает florinus.lt.
Описание монеты: изображен биосферный заповедник Жувинтас. Вверху — стая птиц, летящих над самым большим болотом Литвы. На переднем плане изображена жаба. На обороте — стандартный дизайн 2 евро, на гурте — ошибочная латышская надпись «DIEVS * SVĖTI * LATVIJU *».
2. Монета Монако 2015 года, посвященная 800-летию княжеского дворца
Стоимость: 1999,95 евро
Эта монета считается престижной среди коллекционеров. Она выпущена в честь 800-летия княжеского дворца Монако, история которого начинается с 1215 года. В течение веков здание неоднократно перестраивалось и стало одной из красивейших резиденций Европы. Сегодня дворец — популярный туристический объект, где можно увидеть архитектуру эпохи Возрождения и барокко, а также королевские апартаменты.
Описание монеты: изображен княжеский дворец на скале у океана. Вверху надпись «MONACO», внизу — полукругом «1215 FONDATION DE LA FORTERESSE» («Основание крепости 1215»). На обратной стороне — стандартное изображение номинала 2 евро.
1. Монета, посвященная Грейс Келли (2007 год)
Стоимость: 4749,95 евро
Самая дорогая 2-евровая монета — это памятная монета 2007 года в честь актрисы и принцессы Монако Грейс Келли. Это была самая редкая памятная 2-евровая монета с 2007 по 2014 год (выпущено всего 20 000 штук). Монета выпущена в память о знаменитой американской актрисе и жене князя Ренье III. Ее любили как в США, так и в Монако. Десять лет назад цена монеты составляла около 120 евро. Сейчас она может достигать 5000 евро и даже выше.
Описание монеты: изображен профиль принцессы Грейс Келли (1929–1982). Справа — надпись «MONACO», чуть выше — год выпуска «2007». Под волосами принцессы — инициалы дизайнера «R.B.BARON». На оборотной стороне — стандартный дизайн 2 евро.
Хотя эти монеты происходят из самых маленьких стран Европы, они зачастую являются самыми редкими и дорогими. Литовская монета 2021 года с ошибкой — пример того, как производственный брак может привести к огромному росту стоимости. Ценность редких 2-евровых монет имеет тенденцию расти со временем, что делает их привлекательным вариантом инвестиций.