Знаки зодиака, которые до конца марта могут столкнуться с проблемами со здоровьем

У Скорпионов возможны проблемы с пищеварением и иммунитетом. Стресс, эмоциональные переживания и не самый правильный режим питания могут привести к обострению хронических заболеваний. Если вы давно откладывали визит к врачу – сейчас самое время. Также стоит пересмотреть рацион: меньше острого и жирного, больше воды и витаминов.