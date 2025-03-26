Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 26 марта
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня соблюдение каких бы то ни было принципов будет лишь способом потратить время и силы впустую. Сообразуйтесь только с вопросами рациональности того или иного действия, это придаст им некоторую эффективность.
Телец
Сегодня что-то должно произойти, ваша задача - быть в курсе событий, тогда вам не придется жалеть об упущенных возможностях. Не уходите далеко от телефона и почаще проверяйте почтовый ящик.
Близнецы
Сегодня у вас будет возможность одобрить или отвергнуть довольно серьезное предложение, и вашему слову подчинятся. Так что подумайте трижды (а лучше и больше) прежде, чем что-то говорить.
Рак
Сегодня вы можете смело говорить о своих чувствах, это не вызовет ни малейшей неловкости, если, конечно, разговаривать вы станете с самим предметом ваших воздыханий, а не с первым встречным.
Лев
Сегодня у вас может возникнуть впечатление, что вы бегаете в колесе. Так и есть, вы тратите впустую непозволительно много энергии. Надо бы сбавить темп.
Дева
Ваше изысканное остроумие с легким оттенком язвительности сегодня не будет иметь успеха. Более того, проявляя его на людях, вы рискуете своим здоровьем. Если не можете сдержаться - язвите по телефону.
Весы
Будьте разумны, не пилите сук, на котором имеете счастье находиться. Не так уж на нем и плохо. А как внизу - еще не известно. Пока.
Скорпион
Сегодня вам показаны походы в бассейн, баню, купание в проруби - на выбор. Если все это неосуществимо - просто примите утром душ, и день будет удачнее. Контакт с водой улучшит ваше самочувствие и увеличит энергетический потенциал.
Стрелец
Так трудно сохранять терпение, находясь на пороге больших и очень важных для вас событий. Тем не менее придется, в противном случае вы рискуете помешать им произойти.
Козерог
Сегодня вам трудно будет усидеть на месте. Переизбыток идей заставит вас метаться, бросаться на людей в попытке что-то им объяснить, и т.д. и т.п.
Водолей
От вас сегодня разве что искры лететь не будут, хотя и этого гарантировать нельзя. Вы будете привлекать всеобщее внимание, находиться в курсе всех дел. Если вы стремитесь к лидерству, то нынче легко его добьетесь.
Рыбы
Кажется, что люди, вас окружающие намерены принимать в штыки любое ваше начинание. Ну так не спрашивайте их мнения. Пусть полюбуются на результат.