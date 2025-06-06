Из-за реконструкции Латвийского онкологического центра терпение министра здравоохранения "уже почти на исходе"

Об этом министр сообщил в интервью Латвийскому радио, выразив недовольство разногласиями между правлением и советом больницы и отметив, что его терпение "уже почти на исходе". Министр добавил, что в настоящее время ведется оценка работы совета Восточной больницы, и этот процесс не будет продолжительным. Он также признал, что недоволен коммуникацией со стороны правления.