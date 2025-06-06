Литва заявила, что она обогнала Латвию еще по одному показателю

Заметим, что в Литве население на миллион человек больше, чем в Латвии. К тому же в Литве три действующих аэропорта, а в Латвии - один. В ковидные годы литовские аэропорты тоже опережали Ригу по числу пассажиров, так как латвийские власти ввели более жесткие ограничения для авиации, чем литовские.