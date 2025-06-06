Литва заявила, что она обогнала Латвию еще по одному показателю
Как сообщают литовские СМИ, в мае сеть литовских аэропортов обслужила более 678 тысяч пассажиров, став лидером по этому показателю среди аэропортов стран Балтии.
"Сеть литовских аэропортов опережает Рижский аэропорт второй месяц подряд, а в мае разрыв превысил 6 процентов: в Риге было обслужено 638,4 тысяч пассажиров, а в аэропортах Литвы – 678,4 тысяч", - сообщает литовская пресса.
Услугами Вильнюсского аэропорта в мае воспользовались 497 тысяч пассажиров, Каунаса – почти 143 тысяч, Паланги – 38,6 тысяч. По сравнению с маем прошлого года во всех аэропортах отмечен рост числа пассажиров, хотя общее количество рейсов осталось прежним.
Заметим, что в Литве население на миллион человек больше, чем в Латвии. К тому же в Литве три действующих аэропорта, а в Латвии - один. В ковидные годы литовские аэропорты тоже опережали Ригу по числу пассажиров, так как латвийские власти ввели более жесткие ограничения для авиации, чем литовские.
Вильнюсский аэропорт отличается от рижского еще и тем, что там падают самолеты. В крушении в прошлом году самолета DHL изначально искали "российский след", но в итоге его не обнаружили.
Ранее литовцы заявили, что Вильнюс официально обогнал Ригу и стал самым большим городом в странах Балтии.