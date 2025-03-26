Самолет DHL в Вильнюсе разбился из-за ошибки пилота - "российский след" найти не удалось

В конце декабря Министерство юстиции заявило, что предварительный анализ бортовых самописцев разбившегося самолета, также известных как черные ящики, не выявил признаков несанкционированного вмешательства. В то же время сразу после катастрофы отвественные лица не исключали возможности терроризма. "Мы видим, что Россия становится в определенном смысле все агрессивнее, и, как вам известно, зарубежные партнеры тоже говорят об опасностях, случаях диверсий или угрозе терроризма", - говорил глава Департамента государственной безопасности (ДГБ) Литвы Дарюс Яунишкис. В прошлом году в европейских странах участились инциденты, связанные с гибридными атаками из России. Несколько таких инцидентов были связаны с самолетами DHL. В начале этого года были зафиксированы случаи, когда в самолеты DHL, следовавшие из Литвы в Германию и Великобританию, загружались самовоспламеняющиеся посылки. Позднее западные правоохранители также связали эти инциденты с Россией. По их словам, это было частью тайной операции Москвы по поджогу транспортных и пассажирских самолетов, направлявшихся в США и Канаду.