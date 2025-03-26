Самолет DHL в Вильнюсе разбился из-за ошибки пилота - "российский след" найти не удалось
Литовские прокуроры, ведущие дело о крушении самолета испанской компании DHL, просят предъявить обвинения пилоту и придерживаются основной версии о том, что авария произошла из-за человеческого фактора, сообщила в среду Генеральная прокуратура.
Как сообщается, в целях тщательного расследования обстоятельств авиакатастрофы в компетентные органы Испании было направлено обращение с просьбой провести необходимые следственные действия на основании Европейского ордера на расследование, вручить находящемуся там на лечении пилоту самолета уведомление о подозрениях и допросить его.
Video from the scene of the DHL Boeing 737 cargo plane crash in Vilnius, Lithuania.— Loose Cannon News (@LooseCannonNews) November 25, 2024
The pilot, who had regained consciousness, was extracted from the wreckage and handed over to medical staff for treatment.
According to police, one pilot has died at the scene. pic.twitter.com/s0kdt3tuP1
После анализа и обобщения проведенных в Литве допросов, осмотра места происшествия, записей бортовых самописцев самолета и переговоров в кабине экипажа, а также других данных, полученных в ходе расследования, было установлено, что авиакатастрофа, вероятнее всего, произошла из-за отказа гидравлической системы, отвечающей за выпуск закрылков, что, вероятно, и привело к падению самолета.
По данным прокуратуры, другие версии происшествия опровергнуты данными, полученными в ходе расследования. В ходе предварительного расследования потерпевшими признаны 16 человек.
Возле Вильнюсского аэропорта на дом упал грузовой самолет
В понедельник утром в результате крушения грузового самолета компании DHL в Вильнюсе погиб гражданин Испании, среди раненых - один литовец.
Агентство BNS сообщило, что самолет Boeing авиакомпании Swiftair, перевозивший грузы DHL, потерпел крушение при подлете к аэропорту Вильнюса утром 25 ноября. В результате инцидента погиб пилотировавший самолет гражданин Испании, еще один испанец, а также немец и литовец получили ранения.
При посадке самолет врезался в жилой дом, в котором находились 13 человек, но все люди спаслись.
В конце декабря Министерство юстиции заявило, что предварительный анализ бортовых самописцев разбившегося самолета, также известных как черные ящики, не выявил признаков несанкционированного вмешательства. В то же время сразу после катастрофы отвественные лица не исключали возможности терроризма. "Мы видим, что Россия становится в определенном смысле все агрессивнее, и, как вам известно, зарубежные партнеры тоже говорят об опасностях, случаях диверсий или угрозе терроризма", - говорил глава Департамента государственной безопасности (ДГБ) Литвы Дарюс Яунишкис. В прошлом году в европейских странах участились инциденты, связанные с гибридными атаками из России. Несколько таких инцидентов были связаны с самолетами DHL. В начале этого года были зафиксированы случаи, когда в самолеты DHL, следовавшие из Литвы в Германию и Великобританию, загружались самовоспламеняющиеся посылки. Позднее западные правоохранители также связали эти инциденты с Россией. По их словам, это было частью тайной операции Москвы по поджогу транспортных и пассажирских самолетов, направлявшихся в США и Канаду.