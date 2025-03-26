Самолет DHL в Вильнюсе разбился из-за ошибки пилота - "российский след" найти не удалось
фото: AFP/Scanpix
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Самолет DHL в Вильнюсе разбился из-за ошибки пилота - "российский след" найти не удалось

Отдел новостей

LETA / BNS

Литовские прокуроры, ведущие дело о крушении самолета испанской компании DHL, просят предъявить обвинения пилоту и придерживаются основной версии о том, что авария произошла из-за человеческого фактора, сообщила в среду Генеральная прокуратура.

Как сообщается, в целях тщательного расследования обстоятельств авиакатастрофы в компетентные органы Испании было направлено обращение с просьбой провести необходимые следственные действия на основании Европейского ордера на расследование, вручить находящемуся там на лечении пилоту самолета уведомление о подозрениях и допросить его.

После анализа и обобщения проведенных в Литве допросов, осмотра места происшествия, записей бортовых самописцев самолета и переговоров в кабине экипажа, а также других данных, полученных в ходе расследования, было установлено, что авиакатастрофа, вероятнее всего, произошла из-за отказа гидравлической системы, отвечающей за выпуск закрылков, что, вероятно, и привело к падению самолета.

По данным прокуратуры, другие версии происшествия опровергнуты данными, полученными в ходе расследования. В ходе предварительного расследования потерпевшими признаны 16 человек.

Самолет упал недалеко от Вильнюсского аэропорта, задев дом, в котором находились 12 человек, но все жители спаслись.

Возле Вильнюсского аэропорта на дом упал грузовой самолет

В понедельник утром в результате крушения грузового самолета компании DHL в Вильнюсе погиб гражданин Испании, среди раненых - один литовец.

Агентство BNS сообщило, что самолет Boeing авиакомпании Swiftair, перевозивший грузы DHL, потерпел крушение при подлете к аэропорту Вильнюса утром 25 ноября. В результате инцидента погиб пилотировавший самолет гражданин Испании, еще один испанец, а также немец и литовец получили ранения.

При посадке самолет врезался в жилой дом, в котором находились 13 человек, но все люди спаслись.

В конце декабря Министерство юстиции заявило, что предварительный анализ бортовых самописцев разбившегося самолета, также известных как черные ящики, не выявил признаков несанкционированного вмешательства. В то же время сразу после катастрофы отвественные лица не исключали возможности терроризма. "Мы видим, что Россия становится в определенном смысле все агрессивнее, и, как вам известно, зарубежные партнеры тоже говорят об опасностях, случаях диверсий или угрозе терроризма", - говорил глава Департамента государственной безопасности (ДГБ) Литвы Дарюс Яунишкис. В прошлом году в европейских странах участились инциденты, связанные с гибридными атаками из России. Несколько таких инцидентов были связаны с самолетами DHL. В начале этого года были зафиксированы случаи, когда в самолеты DHL, следовавшие из Литвы в Германию и Великобританию, загружались самовоспламеняющиеся посылки. Позднее западные правоохранители также связали эти инциденты с Россией. По их словам, это было частью тайной операции Москвы по поджогу транспортных и пассажирских самолетов, направлявшихся в США и Канаду.

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