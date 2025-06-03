Литовцы заявили, что Вильнюс официально обогнал Ригу и стал самым большим городом в странах Балтии

Экономическую силу Вильнюса подтверждают и последние данные Eurostat, согласно которым Вильнюс стал самым богатым городом в странах Балтии. Его ВВП на душу населения впервые среди балтийских столиц превысил средний показатель ЕС. Главный экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас отмечает, что согласно данным Eurostat за 2024 год, ВВП на душу населения в Вильнюсе сейчас на 9% выше, чем в Таллине, на 36% выше, чем в Риге, и на 5% выше среднего по ЕС. Еще десять лет назад Таллин был почти на 25% богаче Вильнюса, Рига находилась примерно на том же уровне, а средний показатель ЕС превышал Вильнюс почти на 50%. Текущие данные свидетельствуют о резком переломе.