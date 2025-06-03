Литовцы заявили, что Вильнюс официально обогнал Ригу и стал самым большим городом в странах Балтии
Пока в Латвии партии соревнуются в обещаниях, кто достоин управлять самоуправлениями, в Балтии появился новый лидер. Столица Литвы Вильнюс обогнала Ригу по числу жителей и официально стала самым крупным городом в Балтии. Об этом говорится в заявлении Вильнюсской думы, в котором перечислены литовские достижения на пути от стагнирующего советского города до динамичного центра инноваций.
Этот факт подтвержден статистическими агентствами обеих стран. Согласно опубликованным 2 июня данным Центрального статистического управления Латвии, население Риги сократилось до 591 882 человек. Тем временем Государственное агентство данных Литвы сообщает, что в Вильнюсе проживает уже 607 667 человек — прирост более чем на 5000 за год. Демографические тенденции последних лет свидетельствуют о стабильном росте Вильнюса, что делает этот город новой метрополией региона.
За последнее десятилетие население Вильнюса увеличилось на 13 %, чему способствовало укрепление его роли как инновационного международного делового центра и рост уровня жизни. Примечательно, что рост города сохранялся даже в условиях пандемии и геополитических вызовов. Средняя зарплата в Вильнюсе за десять лет утроилась: с 797 евро в 2014 году до 2536 евро в 2024 году.
«Вильнюс стремительно развивается и расцветает как никогда прежде. Основанный более 700 лет назад как мультикультурный город, он остается динамичным и молодым. Благодаря скорости, способности к адаптации и инновациям мы обеспечиваем устойчивый рост нашего города. Это подтверждает и тот факт, что в этом году нас объявили Зеленой столицей Европы», — говорит мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.
Экономическую силу Вильнюса подтверждают и последние данные Eurostat, согласно которым Вильнюс стал самым богатым городом в странах Балтии. Его ВВП на душу населения впервые среди балтийских столиц превысил средний показатель ЕС. Главный экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас отмечает, что согласно данным Eurostat за 2024 год, ВВП на душу населения в Вильнюсе сейчас на 9% выше, чем в Таллине, на 36% выше, чем в Риге, и на 5% выше среднего по ЕС. Еще десять лет назад Таллин был почти на 25% богаче Вильнюса, Рига находилась примерно на том же уровне, а средний показатель ЕС превышал Вильнюс почти на 50%. Текущие данные свидетельствуют о резком переломе.
Литовцам так не терпелось обогнать Ригу, что о своей победе они заявили еще в самом начале 2025 года. Тогда эти данные, впрочем, еще можно было подвергнуть сомнению, но теперь все подтверждено.