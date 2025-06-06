В Stockmann презентовали летнее меню и местные деликатесы (2025)
В Stockmann прошло мероприятие, посвященное летним вкусам, на котором гости могли узнать о сезонных новинках в мире кулинарии, отведать вдохновленные ...
ФОТО: в Stockmann весело презентовали летнее меню и местные деликатесы
На этой неделе в универмаге Stockmann прошло мероприятие, посвященное летним вкусам, на котором гости могли узнать о сезонных новинках в мире кулинарии, отведать вдохновленные летними вкусами блюда и открыть для себя актуальные предложения от латвийских производителей - вкусные, качественные и полезные местные продукты.
Роль ведущего мероприятия взял на себя Арманд Симсонс, а среди гостей были такие известные в обществе люди, как оперный певец Сергей Егерс, кулинар Илзе Аузере, журналистка Агнесе Друнка, художница Иева Бондаре, предприниматель Давид Роман Андреев, телеведущая Рамона Плюме, баскетболист Жанис Пейнерс, певицы Инета Рудзите и Анния Путниня, музыкант Ансис Клинцсонс, предприниматель Света Лев, редактор Марина Дианова, кулинарный блогер Пипарс или Ройс Пуке и ряд других гурманов.
Лето - время, когда мы особенно ценим возможность побыть вместе и насладиться едой на свежем воздухе, поэтому отдел Stockmann Delikatess специально для этого времени года создал путеводитель летних вкусов. В него вошли разные продукты местных и международных брендов, которые подходят как для пикников, так и для праздников в саду. Все это можно купить в магазине или заказать через Wolt. "Мы гордимся летними блюдами, созданными нашей кулинарной командой. В сезонное предложение входят легкие средиземноморские салаты, освежающий десерт лимончелло, тарелки изысканных закусок, а также специально разработанные сезонные маринады для мяса. Все это создавалось с мыслью о качестве, вкусе и удобстве - чтобы блюдами, вдохновленными мировой и латвийской кухней, можно было наслаждаться и дома", - говорит Игорь Калценавс, руководитель отдела категории Stockmann Delikatess.
Во время мероприятия посетители могли насладиться широким спектром сезонных вкусов - от морепродуктов и икры до различных сладостей и напитков.
Чтобы познакомить с богатством летних вкусов, в июне в отделе Stockmann Delikatess представлены разнообразные сезонные фрукты и овощи, деликатесы для гриля - мясо, рыба и веганские альтернативы, - а также изысканные маринады, соусы и легкие закуски на любой вкус.