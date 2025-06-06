ФОТО: в Stockmann весело презентовали летнее меню и местные деликатесы

Лето - время, когда мы особенно ценим возможность побыть вместе и насладиться едой на свежем воздухе, поэтому отдел Stockmann Delikatess специально для этого времени года создал путеводитель летних вкусов. В него вошли разные продукты местных и международных брендов, которые подходят как для пикников, так и для праздников в саду. Все это можно купить в магазине или заказать через Wolt. "Мы гордимся летними блюдами, созданными нашей кулинарной командой. В сезонное предложение входят легкие средиземноморские салаты, освежающий десерт лимончелло, тарелки изысканных закусок, а также специально разработанные сезонные маринады для мяса. Все это создавалось с мыслью о качестве, вкусе и удобстве - чтобы блюдами, вдохновленными мировой и латвийской кухней, можно было наслаждаться и дома", - говорит Игорь Калценавс, руководитель отдела категории Stockmann Delikatess.