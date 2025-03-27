ФОТО: Встречаем весну: как навести порядок и привнести в дом свежесть

«Предметы, выполняющие сразу несколько функций, помогают поддерживать порядок в доме и делают пространство более удобным и эффективным. Например, сервировочный столик GLADOM – отличное решение, которое сочетает в себе функции приставного столика и съемного подноса. Он удобен и универсален в любом помещении: его можно использовать как подставку для посуды или дополнительную поверхность для закусок, адаптируя под любые свои потребности. Еще одно практичное решение – тележка NISSAFORS, которая обеспечивает дополнительное место для хранения, например, для книг, растений или других предметов, при этом ее легко перемещать. Пуфы с местом для хранения – отличное многофункциональное решение, которое обеспечивает не только комфортное место для сидения, но и позволяет спрятать одеяла, подушки и другие вещи, чтобы они не были на виду. Используя такие многофункциональные предметы в интерьере, вы создадите более организованное и универсальное пространство дома», – отмечает дизайнер интерьеров.