Йога на крыше и среди шедевров: в Художественном музее открывается новый сезон занятий
После большого отклика в предыдущие годы Латвийский национальный художественный музей в сотрудничестве со студией йоги Jivamukti Yoga Riga уже третье лето подряд приглашает использовать возможность неторопливо и гармонично начать день в атмосфере, вдохновленной искусством, приняв участие в утренних занятиях йогой.
С 19 июня по 28 августа 2026 года по четвергам с 09:00 до 10:00 в главном здании Латвийского национального художественного музея (Рига, площадь Яниса Розенталя, 1, вход со стороны парка Эспланада) будут проходить утренние занятия йогой, которые развернутся в вестибюле 3-го этажа и на террасах на крыше.
Открытие сезона
Открытие нового сезона состоится в пятницу, 19 июня, с 09:00 до 10:00 в главном здании Латвийского национального художественного музея (LNMM) в преддверии Международного дня йоги.
Доходы от первого занятия будут направлены на социальную программу LNMM «Приходи в музей!» («Nāc muzejā!»), цель которой — способствовать развитию инклюзивного общества, взаимопониманию и сотрудничеству. Участники мероприятия смогут насладиться прохладительными напитками, предоставленными спонсором «Abava».
Стоимость участия в день открытия: 15,00 EUR.
Регулярные занятия
В дальнейшем на протяжении всего лета занятия йогой будут проходить раз в неделю — по четвергам утром, до открытия музея для посетителей, с 09:00 до 10:00. В залах закрытого музея в окружении произведений искусства каждый сможет укрепить тело, успокоить ум и осознанно позаботиться о своем самочувствии. После занятия у участников будет возможность осмотреть постоянную экспозицию музея.
«Наша цель — обратиться к более широкому кругу жителей и вдохновить их посвящать больше времени себе. Атмосфера музея помогает переключиться от повседневной суеты, снизить уровень стресса и восстановить связь со своим телом — в творческой и умиротворяющей обстановке, которая призывает быть здесь и сейчас», — подчеркивает руководитель студии йоги Jivamukti Yoga Riga Винета Клотиня.
Занятия будут вести сертифицированные преподаватели студии Jivamukti Yoga Riga. Для участия не требуется предварительная физическая подготовка или особые знания. Каждая сессия будет начинаться с короткой настройки на практику, продолжится упражнениями средней интенсивности, а в завершении участников ждут релаксация и медитация. Участников просят брать с собой бутылку воды и, по желанию, свой коврик для йоги.
Благодаря спонсорам Abava и Kalve Coffee, в особых случаях для участников будут подготовлены угощения.
Полезная информация
- Целевая аудитория: молодежь, взрослые.
- Время проведения занятий: в летний период по четвергам с 9:00 до 10:00 (прибытие: 8:45–8:55).
- Язык проведения: латышский, английский.
- Продолжительность: 60 минут.
- Что взять с собой: бутылку воды.
- Стоимость участия: 23,00 EUR. Этот билет также дает возможность после занятия осмотреть постоянную экспозицию музея на 3-м этаже.
- Участие только по предварительной регистрации: https://jivamuktiyoga.lv/grafiks/
Количество мест ограничено.