Более 300 разновидностей пионов зацветут в Калснаве: в июне там пройдет большой цветочный праздник
В июне Калснавский арборетум превратится в одно из самых ярких цветущих мест Латвии: здесь распустятся более 300 разновидностей пионов, а по выходным посетителей ждут концерты, экскурсии, семейные активности и праздничная ярмарка.
В июне арборетум Latvijas valsts meži (LVM) в Калснаве приглашает посетить одно из самых ярких сезонных событий — «Парад цветущих пионов». Во время цветения более 300 разновидностей пионов здесь каждую неделю будут проходить концерты, познавательные экскурсии и разные активности для всей семьи.
Первые сорта пионов в арборетуме LVM были высажены в 2006 году. Сегодня эта коллекция стала одной из крупнейших публично доступных коллекций пионов в Латвии: сорта местной и зарубежной селекции цветут здесь на протяжении всего июня.
Праздник цветения пионов в Калснавском арборетуме (июнь 2023 года)
Концерты каждые выходные
Во время «Парада цветущих пионов» каждые выходные в арборетуме будут проходить концерты. В программе выступят дуэт Mediante, Эрна Даугавиете, Паула Сайя и Янис Пастарс, Сабине Крилова с группой, Кристапс Густавс Кирштейнс и Элина Грузниня, трио Адрия Апине, Мара Мадара Имша и Саманта Церука, а также музыкальное объединение Tepat.
Кроме того, 13 июня состоится уже ставшая традиционной праздничная ярмарка, где будет представлен широкий выбор продукции домашних производителей и ремесленников.
Активности для всей семьи
Помимо насыщенной праздничной программы, большие и малые группы приглашают на заранее заявленные познавательные экскурсии с гидом. Также можно удобно познакомиться с большой территорией арборетума, прокатившись на электромобиле.
Юные исследователи вместе с семьями смогут принять участие в ориентировочной игре «Семейное ралли» и посетить творческие мастерские, чтобы увидеть сад с другой стороны. На территории оборудованы несколько мест для пикника, которые во время праздника будут свободно доступны посетителям арборетума.
В этом году впервые для посетителей каждые выходные с 10:00 до 17:00 будет открыта экспозиция семенного домика. Семенной домик — самое старое здание на территории, которое долгие годы служило рабочим местом дендрологов и специалистов коллекции.
В домике можно будет познакомиться с разнообразием семян, плодов и шишек, а также узнать больше о процессе их сбора.