В парке Узварас впервые пройдет масштабный фестиваль для семей с более чем 60 активностями
В воскресенье, 24 мая, с 12:00 до 22:00 в парке Узварас пройдет первый фестиваль впечатлений для семей и детей TrādiRīga. Вход будет бесплатным.
Фестиваль предложит более 60 активностей: дети и подростки смогут попробовать разные профессии и виды спорта, посетить концерты, спектакли, творческие мастерские, «Музейный остров», аттракционы и специальные зоны партнеров.
По словам мэра Риги Виестурса Клейнбергса, фестиваль станет новым событием летней программы города для семей. Он отметил, что парк Узварас уже является популярным местом отдыха, поэтому именно здесь решили открыть летний сезон мероприятием, где можно не только смотреть, но и самим участвовать.
Фестиваль задуман как современное сочетание научного музея и парка развлечений. Его концепция — «Делай, создавай, показывай» — будет реализована как минимум в 11 тематических зонах по всей территории парка.
Одной из главных зон станет «Примерь профессию». Там дети и молодежь смогут познакомиться более чем с 20 профессиями и попробовать себя в роли видеооператора, раллийного гонщика, пилота, диджея, разработчика компьютерных игр, медика, пожарного-спасателя, полицейского или специалиста по управлению средой. Также будут научные и STEAM-активности, музыкальные и творческие мастерские, цирковая школа и встречи с представителями разных сфер.
В зоне «Примерь спорт», созданной вместе с Rimi Olympic Centre, можно будет попробовать баскетбол, хоккей, футбол, флорбол, волейбол, теннис, фехтование, легкую атлетику, черлидинг, BMX и скейтбординг.
В культурной программе запланированы концерты, театральные постановки, музыкальные перформансы и мастерские. На большой сцене выступят Laime Pilnīga, Annika, Элза Розентале, Drumline Latvia, Emilija, ELPO, Kautkaili, Финькис и Мадонский зеленый хор.
На малой сцене TrādiRādi покажут спектакль труппы Kvadrifrons «Brūnais siers» и постановку Латвийского театра кукол «Skolotājas». Там же посетители смогут попробовать себя в роли диджея.
На «Музейном острове» фестиваля можно будет познакомиться с музеями вне привычных залов и экспозиций. В программе участвуют Латвийский национальный художественный музей, Латвийский центр современного искусства и Латвийский национальный музей письменности и музыки.
Министр образования и науки Даце Мелбарде подчеркнула, что детям важно учиться через практический опыт — пробовать, исследовать, создавать и участвовать. Министр культуры Агнесе Лаце отметила, что такой формат помогает детям и семьям увидеть культуру как живую, доступную и увлекательную часть городской жизни.