В парке Узварас появится новый семейный фестиваль: детей ждут профессии, спорт, музыка и эксперименты
Уже через две недели, 24 мая, с 12:00 до 22:00, в парке Узварас пройдет первый фестиваль впечатлений для детей и семей TrādiRīga. Это будет интерактивное мероприятие, где посетители смогут не только смотреть, но и активно участвовать: пробовать разные виды спорта и профессии, создавать, экспериментировать, выступать и одновременно слушать концерты популярных артистов.
Фестиваль задуман как сочетание современного научного музея, творческих мастерских и парка развлечений. Его концепция — DARI, RADI, RĀDI («Делай, создавай, показывай») — будет реализована в тематических зонах по всей территории парка. Вход на фестиваль и большая часть мероприятий, включая концерты и культурную программу, будут бесплатными.
На большой сцене выступят детское музыкальное представление PATI, PATI, PATI, Tutas lapsa и Feneks, Laime Pilnīga, Annika, Elza Rozentāle, DRUMLINE LATVIA, Emilija, ELPO, Kautkaili, Fiņķis и Madonas Zaļais koris. На малой сцене покажут спектакль Kvadrifrons Brūnais siers и постановку Латвийского кукольного театра Skolotājas.
В зоне «Примерь профессию» дети смогут попробовать себя в роли диджея вместе с DJ CIIMMI, FUNKY DJ ELEGANT и DJ VILKU, а также создать свой первый микс. На стенде барабанной школы Анджея Грауды можно будет играть на музыкальных инструментах, участвовать в барабанных кругах, ритмических играх и других музыкальных активностях. В творческой мастерской Zvaigznājs музыка соединится с технологиями, а дети смогут примерить профессии композитора и музыкального продюсера. Рижская цирковая школа предложит мастерские по жонглированию и другим цирковым навыкам.
По словам продюсера фестиваля Элины Алексы, TrādiRīga станет фестивалем больших приключений и нового опыта для детей и взрослых. Она подчеркнула, что развлечения будут не просто веселыми, но и содержательными: каждый посетитель сможет узнать что-то новое, открыть для себя хобби, творческие занятия или технические навыки.
Продюсер фестиваля Лена Ферстере отметила, что TrādiRīga — это событие для детей, подростков и семей, где каждый сможет попробовать новое, примерить профессию или вид спорта, поучаствовать в творческих и научных мастерских и содержательно провести время вместе. Организаторы называют фестиваль радостным началом лета — тем более что до конца учебного года к этому моменту останется всего неделя.