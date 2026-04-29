В Рижском цирке пройдет премьера с артистами из Бельгии, Германии и Нидерландов
В Рижском цирке 8 и 9 мая 2026 года выступит объединение Common Ground («Общее начало») с одноименным представлением. В нем участвуют шесть отмеченных наградами цирковых артистов из Бельгии, Германии и Нидерландов, представляющих пять разных цирковых дисциплин — человеческие башни, парную акробатику, акробатику на воздушном канате, китайский шест и качающуюся трапецию. По масштабу это представление сравнимо с сезоном открытия обновленной арены Рижского цирка, а качающуюся трапецию здесь покажут впервые.
Цирковая артистка Эмма Лауле, которая в спектакле демонстрирует мастерство акробатики на воздушном канате, говорит: «"Общее начало" — это динамичная постановка, в которой сочетаются технически сложные цирковые элементы, а также спокойные и поэтичные моменты. Тематически в представлении мы подчеркиваем качества совместного присутствия — доверие, умение полагаться друг на друга, поддержку, но одновременно и связанные с этим вызовы. Прямота и желание показывать вещи без маскировки и обработки — одно из качеств современного цирка. Именно это придает представлению силу: рядом с захватывающими трюками возникает этот неповторимый общий момент со зрителем».
Это музыкальное крупноформатное цирковое представление, которое подойдет зрителям всех возрастов. Оно предлагает образный взгляд на выражение «мыслить вне рамок» — и одновременно буквальный, поскольку сценографию спектакля составляют коробки разного размера. В руках артистов они перестраивают пространство от сцены к сцене и остроумно связывают разные цирковые дисциплины.
Артисты бросают вызов привычным представлениям о том, насколько свободно человек может двигаться на большой высоте, преодолевать гравитацию с помощью элегантных сальто и раскачивать воздушное пространство так, что у зрителей захватывает дух. Трогательным и неожиданным становится и музыкальная сторона постановки: во время представления звучит интегрированная живая музыка — гитара, вокал, саксофон и аккордеон, которые исполняют сами артисты.
«Общее начало» возвращается к ценностям, которые делают цирк нужным и сегодня: юмору, естественности и спокойной уверенности в том, что кажущееся невозможным все же возможно. Оно также напоминает о тех мотивах, о которых сами цирковые артисты говорят, объясняя выбор профессии: «Я хотел делать что-то необычное и изменить мир — хотя бы немного».
Common Ground — цирковое объединение, созданное в 2015 году. В него входят шесть отмеченных наградами европейских артистов разных дисциплин: Андреас Бартль (Andreas Bartl, Германия) — китайский шест, Эвертян Мерсье (Evertjan Mercier, Бельгия) — акробатика, Зинзи Угема (Zinzi Oegema, Нидерланды) — акробатика, Эмма Лауле (Emma Laule, Германия) — акробатика на воздушном канате, Лиза Ринне (Lisa Rinne, Германия) — качающаяся трапеция, Мариус Польманн (Marius Pohlmann, Германия) — банкин, или групповая акробатика.
Название «Общее начало» не случайно: все артисты встретились в Академии циркового и перформативного искусства в Тилбурге, Нидерланды, и с тех пор работают как индивидуально, так и в дуэтах и все вместе.
Премьера спектакля состоялась в 2019 году. За шесть лет его показали более 70 раз на известных европейских цирковых аренах и фестивалях, в том числе в Германии, Бельгии, Нидерландах, Чехии, Австрии, Люксембурге, Испании, Франции и Польше. Теперь постановку впервые увидят и в Латвии.